“Curitiba é muito fiel a mim”, diz Luan Santana às vésperas de gravação de DVD na Arena

O projeto que já nasce com a expectativa se ser mais um dos incontáveis trabalhos de sucesso na carreira de Luan Santana, o DVD “Registro Histórico” faz de Curitiba sua casa neste final de semana. Com ingressos esgotados em tempo recorde (expectativa de 35 mil pessoas), tanto para o dia da gravação (sábado, 25), quanto para o show extra (sexta, 24), as duas apresentações na Arena da Baixada, o cantor pop sertanejo celebra a escolha da cidade faz parte de sua trajetória desde o início.

“Registro Histórico” não é apenas um nome, mas um reflexo do momento que o artista vive e da calorosa recepção do público curitibano. Em entrevista à Tribuna, Luan Santana expressou o carinho especial pela cidade: “Curitiba sempre fez parte da minha história. Foi uma das primeiras cidades a me receber de braços abertos, e gravar aí é quase como voltar pra casa”.

A produção promete encantar os fãs do artista. Foram oito carretas com equipamentos, 2 mil m² de LED, quatro toneladas de equipamentos de som, oito toneladas de iluminação e mais de 1000 profissionais envolvidos.

O sucesso estrondoso nas vendas, que culminou na confirmação de uma apresentação extra (que de forma inusitada será antes do dia combinado para a gravação), foi interpretado pelo cantor como uma declaração de fidelidade: “Esse sucesso nas vendas foi o público dizendo: ‘a gente tá aqui contigo e o Brasil inteiro vem junto!’.”

A curiosidade do show extra estar marcado para o dia anterior à gravação principal foi esclarecida pelo artista: serão dois dias de imersão musical e visual. “Vão ser dois dias cheios de emoção! Um revival de quase 60 músicas. Dois espetáculos em cenário jamais visto no Brasil, com a mesma concepção nos dois dias. O público curitibano merece aparecer em dobro nesse projeto”, garantiu Luan.

Direção artística e repertório

Luan Santana assumiu neste projeto um papel decisivo na direção artística, garantindo que o DVD tenha integralmente a sua marca. Para ele, a participação ativa é “mágica”. “Eu gosto de ver cada detalhe nascendo — do figurino ao enquadramento da câmera. É como se cada frame tivesse um pedacinho da minha alma ali. ‘Registro Histórico’ não é só um título… é o que eu tô vivendo nesse momento”, explicou.

Reconhecido por seu repertório de sucessos, o artista revela que a escolha das músicas é feita de forma visceral, priorizando a emoção, sem ter o compromisso de produzir um hit a cada faixa. “Eu ouço música com o coração. Às vezes a canção não parece um hit, mas me arrepia. Quando isso acontece, eu gravo. Porque se me toca, vai tocar alguém também. Foi assim desde o começo,” contou.

Nascido no sertanejo, mas habilmente levado a um estilo mais pop e abrangente, Luan Santana acredita que não um cantor que se pode rotular. “Sou um cara que ama música boa, seja ela qual for. Hoje eu sou mistura e quero continuar sendo ponte. Entre estilos, entre gerações, entre corações. Rótulos não me definem. A arte, sim!”, orgulha-se.

Fidelidade curitibana

A relação de Luan Santana com Curitiba remonta aos seus primeiros passos na música, muito impulsionados pelas emissoras de rádio. O cantor fez uma comparação nostálgica, destacando a importância desse veículo na consolidação de sua carreira: “As rádios foram minha primeira rede social (risos). Foram elas que colocaram minha voz pra rodar o Brasil. Tenho um respeito enorme por isso.”

Em especial sobre a cidade, ele reforçou a lealdade do público: “Curitiba, em especial, sempre foi muito fiel — é uma cidade que canta comigo desde ‘Falando sério’ (um dos primeiros hits de Luan Santana”. Você confere os principais sucessos do cantor na programação musical da Rádio 98FM.

Olho no trânsito

O Estádio Mário Celso Petraglia – Arena da Baixada vai receber milahres de fãs do sertanejo nesta sexta e sábado. Os shows ocorrerão das 17h às 0h30, com o apoio de monitores e agentes de trânsito da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT), que alerta que o entorno do estádio terá bloqueios parciais a partir de sexta-feira, às 6h.

As interseções das ruas Engenheiro Rebouças com Brigadeiro Franco e Buenos Aires com Getúlio Vargas serão interditadas para o fluxo de veículos e há previsão de lentidão no trânsito durante os dois dias de evento.

Por conta do grande público esperado, a SMDT recomenda que motoristas evitem circular pela região e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas, além de ficarem atentos às orientações de segurança.