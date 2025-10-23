Mega empreendimento em Curitiba terá supermercado, strip mall e mais atrativos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região norte de Curitiba vai receber um novo pólo de referência em urbanismo e qualidade de vida. O Landscape Square – Home, Business & Wellness será construído no bairro Atuba, na Avenida Mascarenhas de Moraes, a apenas três quadras do Parque Atuba, reunindo em um único endereço moradia, conveniência, saúde e negócios.

Com área total de 55 mil m², o empreendimento contará com um strip mall com diversas lojas de serviços e conveniência, supermercado do Grupo Muffato, prédio corporativo, duas torres residenciais no formato senior living, com 140 unidades, centro médico e uma grande rede de fast food.

Além de estacionamento para cerca de 750 veículos, tudo integrado em um projeto que valoriza o conceito de multifuncionalidade e sustentabilidade urbana.

O Landscape Square está sendo viabilizado em parceria entre a Estruturar Imóveis Comerciais e a Bioeng Projects, empresas com ampla experiência no desenvolvimento de empreendimentos de grande porte. “Estamos viabilizando um projeto de alta complexidade, que será um marco para a cidade, com infraestrutura de ponta, segurança e espaços de convivência”, explica Sergio Zimmermann, diretor executivo da Estruturar Imóveis Comerciais”.

A apresentação do projeto foi recebida com entusiasmo pelo prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que destacou a importância da iniciativa para o crescimento da região norte da cidade. “Esse é um presente para Curitiba, que valoriza toda a região norte. Agradeço porque a cidade vai ganhar um empreendimento completo”, afirmou, ao receber o grupo de empresários Luís Antônio Sebben, Sergio Zimmermann, Norton Mello, Félix Strobel e Thiago Strobel.

Durante o encontro, o prefeito estava acompanhado dos secretários municipais de Urbanismo, Almir Bonatto, e de Governo, Marcelo Fachinello, e firmou o compromisso de acompanhar de perto o andamento do projeto, garantindo que a Secretaria de Urbanismo dê celeridade aos trâmites iniciais.