Ponte no Paraná que liga Brasil ao Paraguai deve abrir em dezembro

As obras da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu chegaram a 85% de execução e entraram na fase final de conclusão. O governo do Paraná trabalha para entregar oficialmente a estrutura rodoviária até o dia 10 de dezembro, abrindo caminho para a, enfim, inauguração da Ponte da Integração, a segunda ligação entre Brasil e Paraguai.

No momento, especula-se que um evento para inaugurar a ponte — concluída desde o ano de 2022 — que deve reunir os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Santiago Peña até o dia 15 do mesmo mês. A nova ligação internacional, construída sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu (Brasil) e Presidente Franco (Paraguai), é considerada uma das maiores obras de infraestrutura dos últimos anos na região de fronteira.

A meta é desafogar o tráfego da Ponte Internacional da Amizade, que concentra quase todo o fluxo de caminhões entre os dois países, além de impulsionar a logística e o desenvolvimento econômico regional. De acordo com o cronograma definido pela Comissão Mista Paraguaio-Brasileira, responsável pelos ajustes finais, o funcionamento da nova ponte será gradual.

No início, apenas caminhões “em lastro” — sem carga — poderão cruzar a estrutura nos dois sentidos, em horário controlado, das 7h às 19h. Cada país fará seu controle aduaneiro em território próprio.

E a liberação total?

As instalações brasileiras, incluindo postos aduaneiros, áreas de fiscalização e infraestrutura de apoio, são prometidas com conclusão até mês que vem. O calendário de liberação da Ponte da Integração — que sofreu sucessivos adiamentos — agora indica que a partir de janeiro de 2026 o trânsito será, gradativamente, ampliado para ônibus de turismo e, posteriormente, para outros tipos de veículos.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, afirma que o governo estadual cumpre as etapas finais com a responsabilidade de quem conduz um projeto de impacto nacional. “Estamos caminhando para a vistoria final do governador Ratinho Junior (PSD) e a entrega das chaves da obra ao governo federal. Nosso compromisso é deixar tudo pronto, para que os órgãos federais possam iniciar imediatamente a operação da aduana e dos controles fronteiriços”, destacou.

Segundo ele, os órgãos federais — como Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura e Batalhão de Fronteira — iniciaram o processo de instalação de equipamentos e estrutura operacional nas novas dependências. “A partir do momento em que o governador fizer a entrega oficial, a área estará apta a funcionar. A ponte só não pode ser aberta antes porque a competência é exclusiva da União. Mas, da parte do Estado, tudo estará pronto”, reforçou o secretário.

A execução da Perimetral Leste e da Ponte da Integração é um projeto antigo e teve financiamento da Itaipu Binacional. As modificações no projeto, que aumentaram o volume de obras e, consequentemente, os custos, ficou a cargo do estado.

“Após a saída de Silva e Luna (atual prefeito de Foz do Iguaçu) da direção da empresa, não houve novos repasses de recursos por parte da atual administração de Itaipu, e o governo estadual precisou complementar investimentos para concluir as etapas restantes”, explicou o secretário estadual.

E como está a infraestrutura do lado paraguaio?

No lado paraguaio da fronteira, o desafio é a conclusão de uma ponte sobre o Rio Monday, que corta a cidade de Presidente Franco e é indispensável para que o fluxo de veículos que a cidade vai receber não tumultue as vias urbanas. Essa ponte, porém, só ficará pronta em meados de 2026. Até lá os caminhões, ônibus e vans terão de utilizar um desvio para transpor a zona urbana.

Essas modificações decorreram por exigência de órgãos federais e envolveram adequações de layout nas áreas alfandegárias, novos acessos viários e sistemas de segurança integrados. As mudanças, embora tenham estendido o prazo inicial de conclusão, eram necessárias para que o complexo fronteiriço atendesse plenamente às exigências técnicas e legais.

A Perimetral Leste tem papel decisivo na reconfiguração da mobilidade e da economia da fronteira trinacional. A via de 15 quilômetros liga diretamente a BR-277 à nova ponte, criando um corredor logístico exclusivo para o transporte de cargas pesadas, que hoje atravessa a área urbana de Foz do Iguaçu e congestiona o entorno da Ponte da Amizade.

Com a conclusão das obras relacionadas à Ponte da Integração, caminhões que seguem do Paraguai para o Porto de Paranaguá, ou vice-versa, terão um novo caminho, considerado agora mais rápido e seguro. O projeto inclui trevos, passarelas, sinalização moderna e pavimentação reforçada, preparada para o intenso fluxo de veículos de grande porte.

Na 21ª Reunião da Comissão Mista Paraguaio-Brasileira para Construção da Ponte da Integração, realizada recentemente, foi confirmada a intenção de reunir os presidentes Lula e Peña para a cerimônia de inauguração. Uma nova reunião, marcada para 18 de novembro, discutirá os protocolos de segurança, controle e operação conjunta entre os dois países.

Sandro Alex reforça que o Paraná concluirá sua parte dentro do prazo. “Nosso foco é entregar uma obra com padrão técnico e estrutural de excelência. A partir de dezembro, a ponte poderá ser oficialmente inaugurada, marcando uma nova fase na integração Brasil–Paraguai e na história da infraestrutura paranaense.”

Com a entrega da Perimetral Leste e a abertura da Ponte da Integração, Foz do Iguaçu entra em uma nova etapa de desenvolvimento. A cidade, tradicionalmente conhecida pelo turismo, ganha um papel central no comércio internacional e na logística sul-americana — um marco histórico que consolida o papel da região oeste paranaense como elo vital entre o Brasil e seus vizinhos do Mercosul.