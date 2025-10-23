Nova PR-412: duplicação avança e obra passa a ter data para conclusão

As obras de duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal do Paraná, já ultrapassaram 3% de execução no primeiro mês de serviços. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), a etapa inicial da obra é dedicada à terraplanagem das futuras vias marginais do trecho e à implantação de dispositivos de drenagem de águas pluviais. A previsão é que a duplicação seja concluída até 2028.

Além desses trabalhos iniciais, o canteiro de obras já possui a armação e concretagem das aduelas pré-moldadas das galerias, que serão integradas ao sistema de drenagem da rodovia. No local, equipes também realizam limpeza, supressão vegetal e manejo ambiental, cumprindo todas as condicionantes ambientais determinadas para o projeto.

Conforme as vias marginais forem pavimentadas, o tráfego será gradualmente desviado para elas, permitindo a demolição da pista existente e a execução do novo pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. Ao final da obra, a duplicação da PR-412 terá 14,28 quilômetros de extensão.

Foto: Arnaldo Neto/AEN

Nova PR-412

O investimento total estimado na duplicação é de R$ 254,5 milhões. O trecho em obras começa próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos e segue até o entroncamento com a PR-407, na localidade de Praia de Leste. O projeto inclui novas pontes sobre o Rio Balneário e o Canal de Matinhos, além de um viaduto no cruzamento da rodovia com a Avenida Curitiba, que substituirá a atual rotatória no local.

A obra prevê a instalação de uma barreira de concreto para separar as pistas duplicadas, enquanto canteiros centrais vão dividir as vias marginais do eixo principal, com exceção das agulhas de entrada e saída que garantem a integração entre os fluxos de trânsito.

As vias marginais terão sentido único e serão equipadas com estacionamentos, calçada para pedestres e ciclovia bidirecional. Além disso, o projeto contempla iluminação viária completa, incluindo pista central, vias marginais, viaduto, pontes, passeios e ciclovias, garantindo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

