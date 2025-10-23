Quanto custa o café dos servidores do Paraná? Edital prevê gasto de quase R$ 19 milhões

Quanto custa o café dos servidores do Governo do Paraná? O Pregão Eletrônico nº 501/2025 estabelece um valor máximo de R$ 18.910.674,20 para a aquisição de quase meio milhão de pacotes de café de 500g. Ao todo, está prevista a compra de 498.432 unidades, totalizando mais de 249 toneladas do produto. A contratação prevê a compra de cafés dos tipos superior e tradicional, distribuídos ao longo de um ano.

Essa aquisição em larga escala não atende apenas a gabinetes isolados, mas abastece 50 órgãos estaduais, que vão de universidades a delegacias e hospitais, distribuídos por 183 endereços. A quantidade contratada é pensada para suprir a demanda anual de cada órgão. Na prática, o valor máximo a ser gasto com café para o funcionalismo público equivaleria a cerca de R$ 51,8 mil por dia.

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) defende a compra centralizada como estratégia de economia e padronização. Em vez de 50 licitações separadas, um único pregão busca otimizar recursos e garantir um padrão de qualidade, de acordo com a secretaria. A medida também se alinha à meta do governo de reduzir R$ 2 bilhões em gastos públicos neste ano.

Quanto café consomem os servidores do Paraná?

Afinal, quanto de café seria consumido pelos servidores nesse período com as quantidades a serem adquiridas? Para ter uma ideia do consumo, um pacote de 500g do Café Pilão, por exemplo, produz cerca de 25 doses de 50 mililitros de café expresso, considerando o uso de 20g de pó por dose. Cada pacote, então, rende aproximadamente 1,25 litro de café, cerca de uma garrafa.

Apesar do montante parecer elevado, o café atende a um grande contingente de servidores. Foto: Deposit Photos

Com o total de 249.216 kg adquiridos, seguindo essa proporção, a compra resultaria em 12,46 milhões de xícaras ou 623 mil litros de café ao longo do ano. Isso significa que, diariamente, seriam preparadas cerca de 1.366 garrafas de café de 1,25 litro cada. Distribuído pelos 183 pontos de entrega, cada local consumiria, em média, 7 a 8 garrafas por dia (7,46 garrafas).

Apesar do montante parecer elevado, o café atende a um grande contingente de servidores. O estoque anual é suficiente para suprir mais de 8.700 funcionários, considerando o consumo médio anual de café do brasileiro. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em 2023, cada pessoa consumiu, em média, 1.430 xícaras de café por ano. Nesse contexto, o consumo dos servidores representa apenas 5% dos 154 mil servidores ativos do Governo do Paraná.

Quem mais pede café?

De acordo com o edital, o órgão com maior demanda é o Departamento de Polícia Civil, que solicitou 120 mil unidades no primeiro lote, representando 24,07% do total previsto. Em seguida, aparecem o Fundo Estadual de Saúde do Paraná, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (SESA-FUNSAUDE), com 42 mil unidades; a Universidade Estadual de Maringá (UEM), com 23.640 unidades; e o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN), com 15 mil unidades.

Para aumentar a competitividade entre fornecedores e otimizar a logística de entrega em todo o estado, a licitação foi dividida em cinco lotes. Três desses lotes, os de números 3 a 5, foram destinados exclusivamente a Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), estimulando a participação de pequenos negócios.

A SEAP informou que, caso a compra seja realizada, as entregas ocorrerão de forma parcelada, respeitando a demanda de cada órgão. “O modelo evita a formação de grandes estoques, garantindo o uso racional dos recursos”, explicou a secretaria, destacando que a estratégia contribui para reduzir desperdícios e manter a padronização do produto.

E os preços?

O preço máximo estipulado para os pacotes de café do tipo superior, ou café gourmet, é de R$ 39,60, enquanto para o café tradicional o valor é de R$ 28,60. A inclusão do tipo tradicional atende ao Decreto Estadual nº 2.916, de 25 de junho de 2008, que define os padrões de classificação do café torrado e moído, garantindo uniformidade e equidade na aquisição por todos os órgãos.

Lote Produto Quantidade Valor estimado 1 Café Superior de 500g 418.621 R$ 39,60 2 Café Tradicional 500g 56.405 R$ 28,60 3 Café Tradicional 500g (reserva para microempreendedores) 18.798 R$ 28,60 4 Café Superior 500g (reserva para empresas estatais) 3.456 R$ 39,60 5 Café Superior 500g (reserva para empresas estatais) 1.152 R$ 39,60

Os valores foram calculados com base na mediana de preços obtida a partir de múltiplas fontes, incluindo plataformas oficiais federais, como PNCP, Compras Gov e Painel de Preços, o sistema interno GMS (Cadastro de Fornecedores) e pesquisas aleatórias em buscadores na internet.

A centralização da compra, segundo a SEAP, busca promover economia e eficiência, alinhada à meta do governo do Paraná de reduzir R$ 2 bilhões em gastos públicos neste ano. Ao adquirir o café em conjunto, a Secretaria assegura a padronização da qualidade do produto e elimina a necessidade de múltiplos processos licitatórios, otimizando recursos.

Preço real x estimado

Além de definir preços e quantidades, o edital exige que o vencedor da licitação forneça amostras do produto para análise técnica, garantindo que os cafés atendam aos critérios de qualidade estabelecidos. Conforme documentos disponíveis no Portal da Transparência, três marcas de café do tipo superior foram avaliadas e reprovadas na análise inicial.

Nos Lotes 2 e 3, duas marcas diferentes cumpriram os requisitos técnicos. No caso do café tradicional do Lote 2, o Café Odebrechet Tradicional 500g apresentou preço de R$ 17,00 por unidade, com desconto de R$ 11,60 em relação ao valor previsto, representando redução de 40,56% no valor total do lote, que ficaria em R$ 958.885,00.

Outra marca em avaliação é a Farroupilha Café, destinada à disputa de microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo o valor de R$ 18,94 por unidade para o lote com 18.798 unidades, o que representa 33,77% de desconto em relação ao valor estimado de R$ 537.622,80.

Apesar dos descontos expressivos, não há garantia de que essas marcas serão efetivamente adquiridas pelo estado. A SEAP ressalta que a licitação ainda se encontra na fase de registro de preços, que define valores e fornecedores habilitados, mas não assegura a aquisição definitiva das quantidades.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉