Prisão em Curitiba revela detalhes impressionantes de esquema de roubo de carros

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, na manhã desta quinta-feira (23/10), 35 mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e crimes patrimoniais, principalmente furtos e roubos de veículos. Ao todo, são 30 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva, resultado de meses de apuração conduzida pela corporação.

A investigação teve início no ano passado, após a prisão em flagrante de um homem e de uma mulher, detidos logo após o roubo de um carro em Curitiba. Na abordagem policial, o casal estava com um aparelho celular, que foi apreendido e enviado para análise pericial. A partir do conteúdo extraído, os investigadores começaram a mapear as conexões do grupo e desvendar a estrutura da quadrilha.

De acordo com o delegado Felipe Boffo, responsável pelas investigações, o material deu detalhes impressionantes da organização da quadrilha. “Nas conversas existentes e dados de mídia extraídos, descobrimos diversos diálogos e negociações sobre trocas de veículos roubados por drogas, compras de arma de fogo, planejamento de roubos, entre outros crimes”, explicou.

A partir dessa primeira etapa, novas linhas de investigação foram abertas e permitiram localizar outras pessoas que participavam ativamente de furtos, roubos e adulterações de veículos. Esses crimes eram praticados em bairros de Curitiba e também na Região Metropolitana. A operação desta quinta-feira ocorre simultaneamente nas cidades de Araucária, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Colombo e Piraquara.

Além dos crimes patrimoniais, os suspeitos mantinham vínculos com o tráfico de drogas e tinham ligações com indivíduos já investigados em outros inquéritos da PCPR. O esquema criminoso também funcionava como uma rede paralela de troca ilegal: veículos roubados e furtados eram utilizados como moeda para obter entorpecentes, principalmente maconha.

Segundo a delegada Grazieli Schmitz, que também atua no caso, essa relação comercial ilícita alimentava outros crimes. “Em diversos casos, os criminosos também adquiriam drogas a partir da entrega de produtos de crime ou, em sentido inverso, recebiam veículos como pagamento por entorpecentes fornecidos”, afirmou.

A operação conta com o apoio de equipes especializadas e cães farejadores. O objetivo, segundo a PCPR, é desarticular a organização criminosa e reunir provas que sustentem novas etapas da investigação. Durante a operação, o trecho da Avenida Getúlio Vargas, em frente à Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), estará bloqueado parcialmente.

