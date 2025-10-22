Verão Maior 2026: Paraná terá circuito cultural gratuito no Litoral e Noroeste 

O Verão Maior Paraná 2026 terá programação além dos shows nacionais e internacionais já anunciados para Matinhos e Pontal do Paraná. Assim como nas últimas edições, o projeto vai oferecer uma agenda cultural gratuita no Litoral e no Noroeste do estado, com foco nos de artistas paranaenses. A seleção dos grupos e músicos será feita por meio de um chamamento público que será lançado nas próximas semanas pela Secretaria de Estado da Cultura.

A expectativa do governo é superar os números registrados no ano passado. Em 2025, os palcos Sunset reuniram 49 artistas do Paraná e somaram mais de 43 mil pessoas nas apresentações realizadas durante a temporada. Para 2026, a meta é ultrapassar a marca e contar com a participação de mais de 50 atrações locais, ampliando os espaços de veraneio.

Para a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o projeto reforça a presença da arte como parte da experiência turística do estado. “Os palcos Sunset têm aquele show do fim de tarde, depois de aproveitar a praia. É uma oportunidade de valorizarmos o talento dos nossos artistas e de aproximar o público da arte feita no Paraná”, destaca.

Os palcos serão distribuídos em cinco pontos: Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral, e nas cidades de Porto Rico e Porto São José, distrito de São Pedro do Paraná, no Noroeste. Além da programação musical, a temporada também terá atividades esportivas gratuitas.

O secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, adiantou que serão mais de 30 modalidades espalhadas pelas arenas da orla. “São jogos de aventura e natureza, campeonato mundial de beach tennis. Vamos espalhar atividades por todas as arenas”, afirmou.

Outras atrações

A agenda cultural não se limita às apresentações nos palcos principais. A temporada também vai contar com ações educativas e artísticas promovidas pelos equipamentos culturais do Estado. Estão previstas oficinas, exposições, contações de histórias, visitas mediadas e intervenções artísticas itinerantes.

Participam da programação o Museu Oscar Niemeyer, Museu Paranaense, Museu da Imagem e do Som do Paraná, Museu Alfredo Andersen, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra e a Biblioteca Pública do Paraná.