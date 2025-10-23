Adeus BYD Dolphin Mini? Novo elétrico da Geely desembarca no Porto de Paranaguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo modelo elétrico da montadora chinesa Geely chegou ao Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, nesta semana, marcando o início da sua trajetória no mercado brasileiro. O recém-chegado Geely EX2 é posicionado como competidor direto do BYD Dolphin Mini, modelo elétrico da concorrente chinesa já consolidado no país. Até o momento, a fabricante não divulgou preços oficiais nem a data de lançamento do veículo no Brasil.

A Geely já está presente no país desde junho do ano passado, com o SUV elétrico EX5 disponível no mercado. Com preços a partir de R$ 195 mil, o modelo oferece autonomia de até 413 quilômetros, aceleração de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos e recarga rápida que leva a bateria de 30% a 80% em apenas 20 minutos.

Com o lançamento do EX2, a montadora busca conquistar um novo segmento de mercado, voltado para veículos elétricos de entrada. Na China, o EX2 é comercializado por 69.800 yuans, cerca de R$ 53 mil na conversão direta, sem considerar taxas de importação. No Brasil, os valores devem ser próximos aos do BYD Dolphin Mini, que parte de R$ 115 mil, tornando o modelo uma opção acessível para quem deseja entrar no universo dos carros elétricos.

Autonomia e acabamento do Geely são destaque

A principal diferença entre o modelo de entrada e a versão mais completa está na autonomia e no acabamento interno. No mercado chinês, o modelo básico vem equipado com bateria LFP (fosfato de ferro-lítio) de 30,12 kWh, garantindo 310 quilômetros de autonomia, cerca de 100 km a menos do que o modelo maior.

Externamente, ambos os veículos apresentam design semelhante, mas a versão mais acessível exibe linhas arredondadas minimalistas. Confira, abaixo, como é o veículo:

Montadora faz sucesso entre os chineses

Fundada em Zhejiang, China, em 1986, a Geely foi a primeira montadora chinesa de propriedade privada. Desde então, mantém três princípios fundamentais: fornecer alto valor aos clientes, entregar produtos e experiências de qualidade superior e inovar constantemente em tecnologia, segurança e design.

No Brasil, a presença da marca já se consolidou em Curitiba, com duas concessionárias: uma no Park Shopping Barigui e outra na Rua Otelo Queirolo, no bairro Bigorrilho. Na Região Metropolitana, uma terceira concessionária, localizada na Avenida das Torres, também exibe o modelo da Geely.

