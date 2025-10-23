Bar que abriu para Bruno Mars em Curitiba lança churrasco de fim de semana

Você já conhece o Boi-Tatá Costela & Birita, na Vicente Machado? Agora a casa traz uma novidade que promete agradar os amantes de um bom churrasco: os espetos de carne, servidos aos sábados e domingos a partir do meio-dia.
A proposta é super bacana e mantém a essência que já faz sucesso no restaurante: o sabor inconfundível da brasa e aquela vibe gostosa de compartilhar bons momentos à mesa com quem a gente gosta. Mas agora, com uma pegada especial para o almoço de fim de semana.
São três opções que vão fazer a alegria dos carnívoros de plantão:
O primeiro é o Short Ribs (R$230,00), que traz 600g daquela ponta de costela suculenta, com sabor marcante e textura super macia. É daqueles cortes que fazem qualquer churrasco valer a pena.
Outra opção é o Flat Iron (R$190,00), um corte de 500g que vem da parte superior da paleta. Não é à toa que ele é reconhecido como o segundo corte mais macio do boi.
E tem ainda o Tatá Steak (R$180,00), que muita gente conhece como “setinho” ou “filé de igreja”. São 600g de um corte que lembra bastante o filé mignon, extremamente macio e suculento.
O melhor é que todos esses espetos são servidos com três acompanhamentos que complementam perfeitamente: tem maionese caseira (daquelas que a gente não resiste), arroz biro-biro bem soltinho, batata frita crocante, salada golf refrescante e legumes grelhados.
Serviço
Boi Tata Costela e Birita
@boitatacostelaebirita
Local: Av. Vicente Machado, 642 – Batel
Reservas: (41) 99805-9199.