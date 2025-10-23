Resultado positivo

Ocupação hoteleira chega a 100% em Curitiba: impacto dos megashows

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 23/10/25 13h32
katy perry curitiba capa site
Foto: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná.

Quem diria que Curitiba se tornaria o grande palco dos megashows no Brasil? Nos últimos meses, a cidade virou parada obrigatória para artistas de peso como Sting, The Offspring, Gilberto Gil e Katy Perry. Nos próximos dias, Luan Santana e o lendário Guns N’ Roses mostram que a capital paranaense abraça todos os estilos musicais com a mesma energia.

Mas o que fez Curitiba entrar de vez nessa rota dos grandes espetáculos? Um mix de fatores super interessantes. De um lado, as políticas públicas deram aquela força, como a redução do ISS de 5% para 2% para eventos, implementada em 2018. Do outro, a infraestrutura da cidade não deixa a desejar: Arena da Baixada, estádio Couto Pereira, a icônica Pedreira Paulo Leminski… sem falar nas várias casas de shows e parques que comportam multidões.

+ Leia mais

E não podemos esquecer da rede hoteleira e gastronômica de Curitiba, que está sempre pronta para receber os visitantes que chegam em peso para esses eventos. Gislaine Queiroz, que preside o Curitiba e Região Convention & Visitors Bureau, destaca que esses grandes eventos reafirmam a cidade como referência em turismo, cultura e negócios. “A intensa movimentação turística faz com que a cidade atinja até 100% de ocupação hoteleira, incluindo tanto a rede formal quanto opções alternativas como Airbnb e hostels”, declara a presidente. Atualmente a cidade conta com mais de 34 mil leitos disponíveis, entre hotelaria formal e informal.

Rodrigo Swinka, presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), entende que a realização de grandes shows, nacionais e internacionais, movimenta a economia, atrai visitantes e amplia a visibilidade da cidade. “Cada evento impulsiona a hotelaria, a gastronomia e o comércio, além de incentivar o público a conhecer nossos atrativos turísticos. É, sem dúvida, o melhor momento do turismo em Curitiba”, comenta Swinka.

Para Jonel Chede Filho, que comanda o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), este cenário é fruto do esforço conjunto dos setores públicos municipal e estadual para a recuperação do turismo pós-pandemia. “Nós temos shows expressivos que lotam os hotéis. Em muitos casos quando se abre a venda dos ingressos destes shows, nós já percebemos um grande movimento de busca de reserva nos hotéis”, declarou Chede.

E não é só o setor hoteleiro que comemora. Os fãs também aproveitam para conhecer as belezas de Curitiba. Nataliely Prux, 25 anos, veio com uma turma de 20 pessoas de Itapoá (SC) para o show do Luan Santana, que acontece neste sábado (25/10). O grupo está dividido entre hotéis e hostels, e se reveza no acampamento em busca dos melhores lugares. “Estamos nos revezando na fila desde o sábado passado. Como vai ser a gravação do DVD, vai ser um show especial e as expectativas são altas”, declara a fã.

Mariana Alcântara, 24 anos, também está na fila aguardando por Luan Santana. Ela veio de São Paulo com os amigos e já planeja turistar pela cidade depois do show. “Nós vamos turistar, conhecer os parques, tem muita coisa bonita para conhecer antes de viajar de volta para São Paulo”, afirma.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna