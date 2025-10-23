Ocupação hoteleira chega a 100% em Curitiba: impacto dos megashows

Quem diria que Curitiba se tornaria o grande palco dos megashows no Brasil? Nos últimos meses, a cidade virou parada obrigatória para artistas de peso como Sting, The Offspring, Gilberto Gil e Katy Perry. Nos próximos dias, Luan Santana e o lendário Guns N’ Roses mostram que a capital paranaense abraça todos os estilos musicais com a mesma energia.

Mas o que fez Curitiba entrar de vez nessa rota dos grandes espetáculos? Um mix de fatores super interessantes. De um lado, as políticas públicas deram aquela força, como a redução do ISS de 5% para 2% para eventos, implementada em 2018. Do outro, a infraestrutura da cidade não deixa a desejar: Arena da Baixada, estádio Couto Pereira, a icônica Pedreira Paulo Leminski… sem falar nas várias casas de shows e parques que comportam multidões.

+ Leia mais Fã acampa há 5 dias na Pedreira à espera do show do Guns N’ Roses

E não podemos esquecer da rede hoteleira e gastronômica de Curitiba, que está sempre pronta para receber os visitantes que chegam em peso para esses eventos. Gislaine Queiroz, que preside o Curitiba e Região Convention & Visitors Bureau, destaca que esses grandes eventos reafirmam a cidade como referência em turismo, cultura e negócios. “A intensa movimentação turística faz com que a cidade atinja até 100% de ocupação hoteleira, incluindo tanto a rede formal quanto opções alternativas como Airbnb e hostels”, declara a presidente. Atualmente a cidade conta com mais de 34 mil leitos disponíveis, entre hotelaria formal e informal.

Rodrigo Swinka, presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), entende que a realização de grandes shows, nacionais e internacionais, movimenta a economia, atrai visitantes e amplia a visibilidade da cidade. “Cada evento impulsiona a hotelaria, a gastronomia e o comércio, além de incentivar o público a conhecer nossos atrativos turísticos. É, sem dúvida, o melhor momento do turismo em Curitiba”, comenta Swinka.

Para Jonel Chede Filho, que comanda o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), este cenário é fruto do esforço conjunto dos setores públicos municipal e estadual para a recuperação do turismo pós-pandemia. “Nós temos shows expressivos que lotam os hotéis. Em muitos casos quando se abre a venda dos ingressos destes shows, nós já percebemos um grande movimento de busca de reserva nos hotéis”, declarou Chede.

E não é só o setor hoteleiro que comemora. Os fãs também aproveitam para conhecer as belezas de Curitiba. Nataliely Prux, 25 anos, veio com uma turma de 20 pessoas de Itapoá (SC) para o show do Luan Santana, que acontece neste sábado (25/10). O grupo está dividido entre hotéis e hostels, e se reveza no acampamento em busca dos melhores lugares. “Estamos nos revezando na fila desde o sábado passado. Como vai ser a gravação do DVD, vai ser um show especial e as expectativas são altas”, declara a fã.

Mariana Alcântara, 24 anos, também está na fila aguardando por Luan Santana. Ela veio de São Paulo com os amigos e já planeja turistar pela cidade depois do show. “Nós vamos turistar, conhecer os parques, tem muita coisa bonita para conhecer antes de viajar de volta para São Paulo”, afirma.