Gusttavo Lima traz “Embaixador Classic” para a Pedreira Paulo Leminski

O “Embaixador” do sertanejo Gusttavo Lima chega a Curitiba para um show que promete mexer com as emoções dos fãs do estilo. No dia 29 de novembro, um sábado, a Pedreira Paulo Leminski recebe o show “Embaixador Classic”, uma apresentação que combina os sucessos do cantor com arranjos orquestrais.

E não pense que vai ser um show qualquer. Gusttavo vem com smoking e tudo mais, trazendo aquela elegância que só o “Embaixador” consegue. O repertório? Ah, esse vai do “60 Segundos” até “Cem Mil”, mas com uma roupagem nova, acompanhado de orquestra sinfônica ao vivo.

A produção do evento está caprichada. O público vai poder escolher entre várias opções de ingressos, que estão sendo vendidos exclusivamente pelo BaladAPP. Tem o Frontstage Classic, bem na frente do palco, o Premium Embaixador com serviços exclusivos, e até lounges privados para quem quer curtir com a galera em um espaço só seu. A organização também pensou em quem precisa de acessibilidade. O setor PCD conta com espaço elevado e banheiro próprio. Tudo para garantir que a experiência seja incrível para todos.

O evento é assinado pela CWB Brasil, LG Produções Artísticas e Balada Music, que prometem reforçar toda a estrutura de bares, alimentação e banheiros. Afinal, ninguém quer perder tempo em filas quando o assunto é curtir um showzão, né?

E já anota aí: o evento é só para maiores de 18 anos. Os portões abrem às 17h, e o show começa às 19h. Ah, e tem a opção de “meia solidária” para quem quiser ajudar: basta doar 1 kg de alimento não perecível na entrada. Uma dica importante: o estacionamento oficial da Pedreira não vai funcionar. Melhor já se programar para usar aplicativos de transporte, táxi ou estacionamentos privados por perto.

O “Embaixador Classic” é considerado a versão mais sofisticada dos shows de Gusttavo Lima. A mistura da banda tradicional com a orquestra cria uma experiência que é, ao mesmo tempo, íntima e grandiosa. Vai ser daqueles shows para guardar na memória!

Ingressos

Conheça as modalidades disponíveis e compre seu ingresso neste link!

Frontstage Classic: Posicionado logo em frente ao palco, com banheiros e bares exclusivos. A partir de R$ 250.

