Mulher bate o carro ao tentar fugir do namorado violento em Curitiba

Uma mulher provocou um acidente de carro ao tentar fugir do namorado, na manhã desta segunda-feira (27/10), em Curitiba. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Mateus Leme e Albano Reis, no Bom Retiro.

De acordo com a Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), a motorista dirigia um carro HB20 e teria furado o sinal vermelho na Rua Mateus Leme. Neste instante, ela atingiu um Jeep Renegade que transitava pela Rua Albano Reis.

Após o acidente, a mulher relatou à dona do Jeep que havia brigado com o namorado momentos antes. Segundo a mulher, ele teria dado um soco e quebrado o para-brisa do carro.

Testemunhas teriam dito à polícia que o homem apareceu no local após a situação. Ele apresentou comportamento agressivo com os ocupantes do outro veículo e teria retirado a namorada do carro antes da chegada das equipes médicas.

Não há informações sobre o estado de saúde dela. Porém, conforme a corporação, o veículo HB20 tinha pendências administrativas, por isso foi recolhido ao pátio do Detran.