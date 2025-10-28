Caminhão dos bombeiros, ‘Hummer’ brasileiro e mais: leilão tem achados a partir de R$ 1,2 mil

O último leilão do Governo do Paraná recebe lances a partir de 24 de novembro, exclusivamente pela internet. O edital reúne 302 veículos distribuídos em 298 lotes. São carros, motos, caminhões e viaturas oficiais que já não serão reaproveitados pelo Estado. Os lances iniciais começam em R$ 1.219,95 para automóveis (Lote 51) e R$ 632,85 para motocicletas (Lote 6).
Entre os achados da Tribuna está um caminhão do Corpo de Bombeiros que pode ser arrematado pelo lance inicial de R$ 18.205,25 (Lote 213). Trata-se de um Volvo NL10 280, ano 1990, na cor vermelha, ainda com escada e elevador acoplados. Outra raridade é um Volkswagen 17.210, de 2002, com motor Cummins, disponível com lances a partir de R$ 22.185,25 (Lote 207).
Também chama atenção um dos modelos conhecidos como o “Hummer brasileiro”: a Agrale Marruá, na cor utilizada pelos Bombeiros, que tem lance inicial de R$ 16.949,50 (Lote 217). Há ainda viaturas da Polícia Amarok, fabricadas entre 2012 e 2014, com bancos de couro, além de veículos de reboque usados em operações dos Bombeiros.
A lista inclui outros modelos como Ford Focus, Toyota Bandeirantes, Ford Courier e até uma Kombi Pick-Up. A avaliação mínima total dos lotes é de R$ 2,23 milhões. As inscrições para participar do leilão ficam abertas até 28 de novembro. Os lances começam no dia 24, às 10h.
Responsável pelo edital, o secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, afirma que o leilão também tem impacto social. “Além da arrecadação, os leilões propiciam diversos benefícios para os municípios, contribuindo com a sustentabilidade e a saúde da população ao eliminar focos da dengue e liberar espaços urbanos onde os veículos estão depositados”, disse.
Os interessados podem visitar os lotes antes de dar lances. Esta edição passa por sete cidades do Paraná, com exposição de veículos em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu. Confira, abaixo, o calendário do leilão:
Visitação:
Lotes 01 a 23
Curitiba – Pátio do IDR-PR (Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162 – Santa Cândida)
Data: 18/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Lotes 24 a 177
São José dos Pinhais – Pátio da Polícia Civil (Rua Vanderlei Moreno, 14.000 – Borda do Campo)
Data: 19/11 (quarta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Lotes 178 a 205
Piraquara – Pátio do Deppen (Rua Isídio Alves Ribeiro, s/n – Planta Meireles)
Data: 24/11 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Lotes 206 a 224
Ponta Grossa – Pátio do Corpo de Bombeiros (Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará)
Data: 25/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Lotes 225 a 268
Londrina – Pátio do IDR-PR (Rua Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 – Conjunto Ernani Moura Lima II)
Data: 27/11 (quinta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Lotes 269 a 291
Maringá – Pátio da UEM (Av. Colombo, 5790 – Zona 7)
Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Lotes 292 a 298
Paiçandu – Pátio do Deppen (Estrada Velha de Paiçandu, 2812 – Paiçandu)
Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h
Encerramento dos lances (o prazo de pagamento será no dia seguinte à entrega):
- Lotes 01 ao 100 – 01/12, às 10h
- Lotes 101 ao 200 – 02/12, às 10h
- Lotes 201 ao 298 – 03/12, às 10h
Entrega dos lotes (realizada nos mesmos locais de visitação):
- Lotes 01 a 23 – 15/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h
- Lotes 24 a 177 – 16/01/2026 (sexta-feira), e de 19/01/2026 (segunda-feira) a 22/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h
- Lotes 178 a 205 – 23/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h
- Lotes 206 a 224 – 26/01/2026 (segunda-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h
- Lotes 225 a 268 – 28/01/2026 (quarta-feira) e 29/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h
- Lotes 269 a 291 – 30/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h
- Lotes 292 a 298 – 30/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h.
