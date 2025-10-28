Caminhão dos bombeiros, ‘Hummer’ brasileiro e mais: leilão tem achados a partir de R$ 1,2 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O último leilão do Governo do Paraná recebe lances a partir de 24 de novembro, exclusivamente pela internet. O edital reúne 302 veículos distribuídos em 298 lotes. São carros, motos, caminhões e viaturas oficiais que já não serão reaproveitados pelo Estado. Os lances iniciais começam em R$ 1.219,95 para automóveis (Lote 51) e R$ 632,85 para motocicletas (Lote 6).

Entre os achados da Tribuna está um caminhão do Corpo de Bombeiros que pode ser arrematado pelo lance inicial de R$ 18.205,25 (Lote 213). Trata-se de um Volvo NL10 280, ano 1990, na cor vermelha, ainda com escada e elevador acoplados. Outra raridade é um Volkswagen 17.210, de 2002, com motor Cummins, disponível com lances a partir de R$ 22.185,25 (Lote 207).

Também chama atenção um dos modelos conhecidos como o “Hummer brasileiro”: a Agrale Marruá, na cor utilizada pelos Bombeiros, que tem lance inicial de R$ 16.949,50 (Lote 217). Há ainda viaturas da Polícia Amarok, fabricadas entre 2012 e 2014, com bancos de couro, além de veículos de reboque usados em operações dos Bombeiros.

A lista inclui outros modelos como Ford Focus, Toyota Bandeirantes, Ford Courier e até uma Kombi Pick-Up. A avaliação mínima total dos lotes é de R$ 2,23 milhões. As inscrições para participar do leilão ficam abertas até 28 de novembro. Os lances começam no dia 24, às 10h.

Responsável pelo edital, o secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, afirma que o leilão também tem impacto social. “Além da arrecadação, os leilões propiciam diversos benefícios para os municípios, contribuindo com a sustentabilidade e a saúde da população ao eliminar focos da dengue e liberar espaços urbanos onde os veículos estão depositados”, disse.

Os interessados podem visitar os lotes antes de dar lances. Esta edição passa por sete cidades do Paraná, com exposição de veículos em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu. Confira, abaixo, o calendário do leilão:

Visitação:

Lotes 01 a 23

Curitiba – Pátio do IDR-PR (Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162 – Santa Cândida)

Data: 18/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 24 a 177

São José dos Pinhais – Pátio da Polícia Civil (Rua Vanderlei Moreno, 14.000 – Borda do Campo)

Data: 19/11 (quarta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 178 a 205

Piraquara – Pátio do Deppen (Rua Isídio Alves Ribeiro, s/n – Planta Meireles)

Data: 24/11 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 206 a 224

Ponta Grossa – Pátio do Corpo de Bombeiros (Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará)

Data: 25/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 225 a 268

Londrina – Pátio do IDR-PR (Rua Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 – Conjunto Ernani Moura Lima II)

Data: 27/11 (quinta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 269 a 291

Maringá – Pátio da UEM (Av. Colombo, 5790 – Zona 7)

Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 292 a 298

Paiçandu – Pátio do Deppen (Estrada Velha de Paiçandu, 2812 – Paiçandu)

Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Encerramento dos lances (o prazo de pagamento será no dia seguinte à entrega):

Lotes 01 ao 100 – 01/12, às 10h

Lotes 101 ao 200 – 02/12, às 10h

Lotes 201 ao 298 – 03/12, às 10h

Entrega dos lotes (realizada nos mesmos locais de visitação):

Lotes 01 a 23 – 15/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 24 a 177 – 16/01/2026 (sexta-feira), e de 19/01/2026 (segunda-feira) a 22/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 178 a 205 – 23/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 206 a 224 – 26/01/2026 (segunda-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 225 a 268 – 28/01/2026 (quarta-feira) e 29/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 269 a 291 – 30/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 292 a 298 – 30/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

