Cartões-postais de Curitiba começam a receber preparativos para as decorações de Natal

Os preparativos para o Natal de Curitiba 2025 já começaram. Nesta terça-feira (28/10), equipes da prefeitura iniciaram os trabalhos de limpeza e manutenção das estruturas que farão parte do calendário natalino da capital. A previsão é de que os serviços sigam por cerca de 15 dias, preparando os principais espaços públicos para a temporada de festas.

Um dos locais que recebem atenção especial é o Parque Tanguá, no bairro Taboão, um dos cartões-postais mais visitados da cidade. O parque passa por limpeza no belvedere, onde será instalado o tradicional carrossel veneziano, patrocinado pela PUCPR/Grupo Marista, além de duas árvores de Natal de 18 metros de altura.

Entre os dias 19 e 23 de dezembro, o espaço receberá uma superprodução natalina da Fundação Cultural de Curitiba, com espetáculos gratuitos e abertos ao público. As apresentações acontecerão de sexta a terça-feira, sempre às 19h30, prometendo unir música, teatro e projeções em um cenário iluminado.

Outros espaços

Na Praça Santos Andrade, as equipes iniciaram a limpeza das calçadas de petit-pavé e a preparação para os palcos. O ponto turístico, cercado por dois dos prédios mais emblemáticos da cidade, o Teatro Guaíra e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), será transformado em um grande palco ao ar livre.

Serão dois palcos: um em frente ao teatro e outro nas escadarias do prédio histórico da UFPR. Ambos receberão espetáculos inéditos, com performances musicais, teatrais e experiências interativas.

No Passeio Público, as equipes concentram os trabalhos nos portais de entrada e nas áreas de circulação, onde será montada a tradicional decoração luminosa. O espaço contará com um carrossel veneziano, um trenzinho sobre trilhos, uma árvore de luz de 15 metros e iluminação com microlâmpadas.

As apresentações natalinas no Passeio Público são patrocinadas pelo Condor e acontecem de 29 de novembro a 23 de dezembro, de terça a domingo, sempre às 19h15.

