Programação do Natal de Curitiba 2025 começa em novembro com circuito inédito

Faltando menos de 30 dias para o início das festividades, o Natal de Curitiba 2025 entra na contagem regressiva. Segundo a prefeitura, a cidade vai receber cerca de 150 espetáculos gratuitos e pagos, com novidades na programação e atrações inéditas. O calendário oficial será divulgado nesta segunda-feira (27), às 19h30, pelo prefeito Eduardo Pimentel, na Capela Santa Maria.

A abertura oficial está marcada para 24 de novembro. Entre os destaques já confirmados estão a tradicional Cantata do Palácio Avenida, a apresentação no Colégio Marista Paranaense e o espetáculo Disney Celebra, que chega a Curitiba com a promessa de reunir milhares de pessoas e abrir uma nova fase dos eventos natalinos no Brasil.

No Palácio Avenida, a apresentação com o coral de 90 crianças terá seis datas: 5 (ensaio aberto), 6, 7, 12, 13 e 14 de dezembro. No ano passado, foram apenas três apresentações. Já o Colégio Marista Paranaense confirmou sua cantata para o dia 2 de dezembro, às 19h30, na fachada do prédio histórico no Seminário.

Outra grande atração será o musical Disney Celebra, que acontece de 16 a 23 de dezembro no Centro de Eventos Positivo. Além das apresentações pagas, a programação terá duas experiências gratuitas: o Parque Mágico, com uma árvore de Natal de 35 metros, a maior desta temporada, e o Disney+ Open Air, com sessões ao ar livre de filmes e conteúdos da plataforma de streaming.

Centro de Curitiba em alta

O Natal deste ano também terá o novo Circuito de Natal do Centro, que vai abranger a Rua XV de Novembro, Praça Santos Andrade, Praça Tiradentes, Largo da Ordem e Passeio Público. O trajeto terá decoração especial, projeções mapeadas, corredores de luzes, árvore gigante, roda-gigante, carrossel e apresentações ao ar livre.

A programação segue de 24 de novembro a 23 de dezembro, enquanto a decoração permanece instalada até 6 de janeiro de 2026. Os mais de 150 espetáculos contam com a participação da Prefeitura de Curitiba, instituições privadas e patrocinadores, consolidando a cidade como uma das principais rotas turísticas natalinas do Brasil.

