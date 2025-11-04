Feira de Vinil tem preço de Black Friday e encontro de colecionadores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba volta a ser o ponto de encontro dos apaixonados por discos de vinil. No sábado (08/11), das 9h às 17h, a Galeria Cezar Franco recebe o IV Encontro de Colecionadores e Feira de Vinil de Curitiba, reunindo expositores do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, com raridades, edições limitadas e LPs de todos os estilos musicais.

Nesta edição, o público poderá aproveitar uma promoção especial de Black Friday, com mais de 1.000 LPs e descontos de até 20%. Para animar ainda mais o evento, haverá sorteio de três LPs novos — Frank Sinatra, Juliette Gréco e Carl Perkins.

Além da tradicional feira, que já se tornou referência entre colecionadores, o evento traz uma atração especial voltada à música eletrônica. Das 14h às 15h, acontece um bate-papo com os DJs Kaká Franco, Phabian e Rogério Animal, com mediação de Christ, reunindo diferentes gerações e estilos para discutir o cenário atual da música eletrônica e a arte da discotecagem.

Kaká Franco é professor da escola Yellow, referência na formação de DJs em Curitiba e distribuidora oficial dos equipamentos Pioneer DJ. DJ Phabian atua desde 1996 e, em 2009, fundou o selo Válvula Records ao lado do irmão Rafael Lopes (ex-Los 3 Brasileros), lançando artistas nacionais e internacionais e formando o duo Afrozoid, com produções próprias de techno.

Já Rogério Animal tem uma trajetória marcada por mais de três décadas de atuação e uma coleção de vinis com raridades de várias partes do mundo. Seu currículo inclui apresentações em clubes e festivais internacionais como Tresor Club, Weekend Club e Magdalena (Berlim), Flex Club (Viena), Nature One (Alemanha), Bahrein Club (Buenos Aires), Vibe Club (Punta Cana), D-Edge (Campo Grande), entre muitos outros.

Com entrada gratuita, o encontro é pet friendly, oferece estacionamento conveniado e conta com chope à venda e restaurantes próximos, garantindo conforto e diversão para quem deseja passar o dia garimpando discos, descobrindo raridades e trocando experiências musicais.

O IV Encontro de Colecionadores e Feira de Vinil de Curitiba será no dia 08/11, das 9h às 17h, na Galeria Cezar Franco – Rua Emiliano Perneta, 30 (em frente ao Procon e Praça Zacarias). A entrada é franca.