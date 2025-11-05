Paraná é estado casamenteiro e com maioria de casais sem filhos, revela IBGE

O Paraná figura entre os três estados brasileiros com maiores percentuais de pessoas vivendo em união conjugal. De acordo com o módulo Família e Nupcialidade do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quarta-feira (05/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,3% dos paranaenses declararam viver com cônjuge ou companheiro, o que representa 5,51 milhões de pessoas. O estado aparece na terceira posição no ranking nacional, atrás de Santa Catarina (58,4%) e Rondônia (55,4%).

Os dados revelam também transformações significativas na configuração das famílias paranaenses. Das 2,6 milhões de famílias com responsável e cônjuge no estado, 68,8% não possuem filhos, confirmando a tendência nacional de redução no número de famílias com crianças. É a primeira vez que o país registra menos da metade das famílias formadas por casais com filhos. No Paraná, 22,6% das famílias têm um filho, 7,3% têm dois e apenas 1,2% possuem três ou mais.

O casamento civil e religioso continua sendo o tipo de união mais comum entre os paranaenses, presente em 45,3% das uniões. Em seguida aparecem as uniões consensuais – quando duas pessoas vivem na mesma casa, como um casamento, mas sem registro formal da união – representando 33,5% do total, com tendência de crescimento. As uniões formalizadas apenas pelo casamento civil correspondem a 18,7%, enquanto as realizadas somente no religioso somam 2,46%.

Cidades dos casados e dos solteiros no Paraná

Entre os municípios paranaenses, Boa Esperança do Iguaçu, na região Sudoeste, lidera o ranking das uniões conjugais, com 66% das pessoas vivendo com cônjuge ou companheiro. No extremo oposto, Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, registrou o menor percentual do estado, com 50,2%.

Na lista dos municípios paranaenses com maiores índices de uniões conjugais aparecem também Bom Sucesso do Sul (65,8%), Enéas Marques (65,6%), Marquinho (65,4%), Doutor Ulysses (65,1%), Sulina (64,6%), Porto Barreiro (64,6%), Entre Rios do Oeste (64,5%), Honório Serpa (64,4%) e Pinhal de São Bento (64,4%).

No outro extremo, depois de Piraquara, os municípios com menores índices são Jacarezinho (51%), Curitiba (51,4%), Foz do Iguaçu (51,6%), Adrianópolis (52%), Cruzeiro do Oeste (52,1%), São Sebastião da Amoreira (52,3%), Ribeirão do Pinhal (52,4%), Pinhais (52,4%) e Londrina (52,6%).

O levantamento contabilizou ainda o número de pessoas que nunca viveram em união conjugal, os chamados “solteirões” e “solteironas convictos”. Em Almirante Tamandaré, 30,6% da população com 10 anos ou mais declarou nunca ter vivido com cônjuge ou companheiro, o maior percentual entre os municípios do Paraná

Responsáveis das famílias

Outros dados ajudam a desenhar o perfil das famílias paranaenses. Entre os homens, 57,1% vivem em união conjugal, enquanto entre as mulheres esse percentual é de 53,7%. O município de Rio Azul, na região Centro-Sul, apresenta a maior proporção de casamentos civis e religiosos entre católicos (64,2%), enquanto Tunas do Paraná tem o menor índice (5,5%).

O Censo registrou também que 5,7% das famílias do Estado têm como responsáveis pessoas com até 24 anos e que apenas 20 famílias no Paraná convivem com 10 ou mais integrantes sob o mesmo teto. Outro dado revelador mostra que mais de 80 mil jovens entre 12 e 29 anos, sem cônjuge e com filhos, voltaram a morar com parentes, formando o que o IBGE classifica como “famílias conviventes”.

O estudo apontou ainda que uniões entre pessoas do mesmo sexo representaram 0,9% do total de uniões conjugais no Paraná.

Levantamento nacional

Segundo o IBGE, os dados de Nupcialidade e Família ajudam a compreender as transformações sociais e demográficas do país, já que a formação das famílias e os tipos de união influenciam diretamente indicadores de fecundidade, mortalidade e migração. O levantamento foi realizado com pessoas de 10 anos ou mais em todos os municípios brasileiros.

Em todo o Brasil, o Censo mostrou que, pela primeira vez, as famílias formadas por casais com filhos representam menos da metade do total: 42% em 2022, enquanto era de 56,4% em 2000. Já o número de casais sem filhos foi o que mais cresceu nas últimas duas décadas, passando de 13% para 24,1% das famílias brasileiras.

O estudo também revelou o avanço de famílias chefiadas por mulheres, que passaram de 22,2% em 2000 para 48,8% em 2022.