Qual a posição do seu?

Quais são os sobrenomes mais comuns e raros no Paraná?

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/11/25 12h44
Imagem mostra duas pessoas andando na Rua XV, em Curitiba.
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O sobrenome Silva é o mais popular entre os paranaenses, confirmando a tendência nacional. É o que aponta o estudo “Nomes no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (4/11), que mapeou a incidência dos sobrenomes mais registrados no país pela primeira vez.

No Paraná, quase 1 em cada 10 habitantes carrega o sobrenome Silva: são 1.136.394 pessoas, o equivalente a 9,93% da população. Em segundo lugar aparece Santos, presente em 7,93% dos registros, seguido por Oliveira, Souza e Ferreira.

Confira abaixo, a lista dos sobrenomes mais populares no Paraná:

  • Silva – 9,93% (1.136.394)
  • Santos – 7,93% (907.061)
  • Oliveira – 4,85% (555.029)
  • Souza – 3,55% (405.835)
  • Ferreira – 2,44% (279.161)
  • Pereira – 2,41% (275.603)
  • Lima – 2,33% (266.38)
  • Rodrigues – 2,15% (245.701)
  • Alves – 2,05% (234.891)
  • Ribeiro – 1,63% (186.953)
  • Costa – 1,32% (151.510)
  • Martins – 1,24% (141.786)
  • Almeida – 1,13% (129.743)
  • Goncalves – 1,06% (121.015)
  • Gomes – 1,05% (120.143)

O levantamento considera as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletadas no Censo 2022. A lista completa com os sobrenomes está disponível no site da pesquisa

Extremo oposto

Em contraste com a popularidade de Silva e Santos, o estudo apontou a raridade de centenas de outros nomes de família. O levantamento identificou 453 sobrenomes raros no Paraná, presentes em menos de 0,01% da população, ou seja, com menos de 15 registros cada.

Confira, abaixo, alguns desses nomes:

  • Adaltino
  • Amistrong
  • Annunciacao
  • Aucides
  • Babino
  • Bahiense
  • Bugado
  • Cabrita
  • Cigarri
  • Coentro
  • Dermondes
  • Falasqui
  • Fragulha
  • Zicarelli

