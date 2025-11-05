Quais são os sobrenomes mais comuns e raros no Paraná?

O sobrenome Silva é o mais popular entre os paranaenses, confirmando a tendência nacional. É o que aponta o estudo “Nomes no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (4/11), que mapeou a incidência dos sobrenomes mais registrados no país pela primeira vez.
No Paraná, quase 1 em cada 10 habitantes carrega o sobrenome Silva: são 1.136.394 pessoas, o equivalente a 9,93% da população. Em segundo lugar aparece Santos, presente em 7,93% dos registros, seguido por Oliveira, Souza e Ferreira.
Confira abaixo, a lista dos sobrenomes mais populares no Paraná:
- Silva – 9,93% (1.136.394)
- Santos – 7,93% (907.061)
- Oliveira – 4,85% (555.029)
- Souza – 3,55% (405.835)
- Ferreira – 2,44% (279.161)
- Pereira – 2,41% (275.603)
- Lima – 2,33% (266.38)
- Rodrigues – 2,15% (245.701)
- Alves – 2,05% (234.891)
- Ribeiro – 1,63% (186.953)
- Costa – 1,32% (151.510)
- Martins – 1,24% (141.786)
- Almeida – 1,13% (129.743)
- Goncalves – 1,06% (121.015)
- Gomes – 1,05% (120.143)
O levantamento considera as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletadas no Censo 2022. A lista completa com os sobrenomes está disponível no site da pesquisa.
Extremo oposto
Em contraste com a popularidade de Silva e Santos, o estudo apontou a raridade de centenas de outros nomes de família. O levantamento identificou 453 sobrenomes raros no Paraná, presentes em menos de 0,01% da população, ou seja, com menos de 15 registros cada.
Confira, abaixo, alguns desses nomes:
- Adaltino
- Amistrong
- Annunciacao
- Aucides
- Babino
- Bahiense
- Bugado
- Cabrita
- Cigarri
- Coentro
- Dermondes
- Falasqui
- Fragulha
- Zicarelli
