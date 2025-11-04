IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Curitiba; veja ranking

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (04/11) o ranking dos nomes e sobrenomes mais frequentes no Brasil, com dados extraídos do Censo Demográfico 2022. Em Curitiba, o cenário reflete tanto padrões nacionais quanto peculiaridades regionais que contam a história da colonização da capital paranaense.
Entre as mulheres curitibanas, Maria mantém a tradição como o nome mais comum, representando 3,46% da população. Ana aparece em segundo lugar, com 1,67%, seguida por Júlia, que nomeia 0,46% das habitantes.
No universo masculino, João lidera o ranking na capital paranaense com 1,52%, seguido de perto por José, presente em 1,29% dos moradores, e Luiz, com 0,91% de ocorrências.
Quando o recorte considera apenas os bebês nascidos entre 2020 e 2022, percebe-se uma mudança nas preferências dos pais curitibanos. Maria ainda resiste no topo, mas é seguida por nomes como Miguel, Helena, Davi, Alice, Arthur, Laura, Pedro, João e Ana.
Sobrenomes mais comuns em Curitiba
A diversidade étnica de Curitiba também se revela nos sobrenomes. Silva lidera com 7,97% da população, seguido por Santos (6,49%) e Oliveira (4,32%). Mas o que chama atenção são os sobrenomes característicos das colônias de imigrantes que ajudaram a construir a identidade da cidade.
Os sobrenomes poloneses Novakowski e Filla, por exemplo, aparecem quase exclusivamente na Região Sul. Curitiba é a 7ª cidade com maior incidência de Novakowskis e a 9ª em número de Fillas no país.
A herança italiana também deixou marcas no mapa de sobrenomes curitibanos. Malucelli tem na capital paranaense a 4ª maior concentração entre as cidades brasileiras, enquanto Gnatta registra a 9ª maior ocorrência nacional.
Confira o ranking:
1º Silva
2º Santos
3º Oliveira
4º Souza
5º Lima
6º Ferreira
7º Pereira
8º Rodrigues
9º Alves
10º Ribeiro
O Censo 2022 identificou mais de 140 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes diferentes no Brasil. Quando o recorte considera todo o território nacional, Maria também lidera entre as mulheres, seguida por Ana e Francisca. Entre os homens brasileiros, José é o mais comum, com João em segundo lugar e Antônio completando o pódio.
Nomes femininos mais comuns em Curitiba
1º Maria
2º Ana
3º Julia
4º Fernanda
5º Amanda
6º Marcia
7º Juliana
8º Leticia
9º Laura
10º Bruna
Nomes masculinos mais comuns em Curitiba
1º João
2º José
3º Luiz
4º Lucas
5º Pedro
6º Gabriel
7º Paulo
8º Carlos
9º Antônio
10º Rafael
Nomes femininos mais comuns no Brasil
1º Maria
2º Ana
3º Francisca
4º Julia
5º Antônia
6º Juliana
7º Adriana
8º Fernanda
9º Márcia
10º Patrícia
Nomes masculinos mais comuns no Brasil
1º José
2º João
3º Antônio
4º Francisco
5º Pedro
6º Carlos
7º Lucas
8º Luiz
9º Paulo
10º Gabriel