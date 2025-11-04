IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Curitiba; veja ranking

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (04/11) o ranking dos nomes e sobrenomes mais frequentes no Brasil, com dados extraídos do Censo Demográfico 2022. Em Curitiba, o cenário reflete tanto padrões nacionais quanto peculiaridades regionais que contam a história da colonização da capital paranaense.

Entre as mulheres curitibanas, Maria mantém a tradição como o nome mais comum, representando 3,46% da população. Ana aparece em segundo lugar, com 1,67%, seguida por Júlia, que nomeia 0,46% das habitantes.

No universo masculino, João lidera o ranking na capital paranaense com 1,52%, seguido de perto por José, presente em 1,29% dos moradores, e Luiz, com 0,91% de ocorrências.

Quando o recorte considera apenas os bebês nascidos entre 2020 e 2022, percebe-se uma mudança nas preferências dos pais curitibanos. Maria ainda resiste no topo, mas é seguida por nomes como Miguel, Helena, Davi, Alice, Arthur, Laura, Pedro, João e Ana.

Sobrenomes mais comuns em Curitiba

A diversidade étnica de Curitiba também se revela nos sobrenomes. Silva lidera com 7,97% da população, seguido por Santos (6,49%) e Oliveira (4,32%). Mas o que chama atenção são os sobrenomes característicos das colônias de imigrantes que ajudaram a construir a identidade da cidade.

Os sobrenomes poloneses Novakowski e Filla, por exemplo, aparecem quase exclusivamente na Região Sul. Curitiba é a 7ª cidade com maior incidência de Novakowskis e a 9ª em número de Fillas no país.

A herança italiana também deixou marcas no mapa de sobrenomes curitibanos. Malucelli tem na capital paranaense a 4ª maior concentração entre as cidades brasileiras, enquanto Gnatta registra a 9ª maior ocorrência nacional.

Confira o ranking:

1º Silva

2º Santos

3º Oliveira

4º Souza

5º Lima

6º Ferreira

7º Pereira

8º Rodrigues

9º Alves

10º Ribeiro

O Censo 2022 identificou mais de 140 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes diferentes no Brasil. Quando o recorte considera todo o território nacional, Maria também lidera entre as mulheres, seguida por Ana e Francisca. Entre os homens brasileiros, José é o mais comum, com João em segundo lugar e Antônio completando o pódio.

Nomes femininos mais comuns em Curitiba

1º Maria

2º Ana

3º Julia

4º Fernanda

5º Amanda

6º Marcia

7º Juliana

8º Leticia

9º Laura

10º Bruna

Nomes masculinos mais comuns em Curitiba

1º João

2º José

3º Luiz

4º Lucas

5º Pedro

6º Gabriel

7º Paulo

8º Carlos

9º Antônio

10º Rafael

Nomes femininos mais comuns no Brasil

1º Maria

2º Ana

3º Francisca

4º Julia

5º Antônia

6º Juliana

7º Adriana

8º Fernanda

9º Márcia

10º Patrícia

Nomes masculinos mais comuns no Brasil

1º José

2º João

3º Antônio

4º Francisco

5º Pedro

6º Carlos

7º Lucas

8º Luiz

9º Paulo

10º Gabriel