Bairros mais disputados de Curitiba; veja a lista dos “queridinhos”

Os dados mais recentes divulgados pela Ademi-PR, Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná, revelam quais são os bairros mais procurados, os “queridinhos” de Curitiba quando o assunto é compra de apartamentos novos.

Nos últimos doze meses, o Centro liderou o ranking de unidades vendidas, com 1.792 apartamentos comercializados, seguido por Água Verde (830) e Pinheirinho (790). Na sequência aparecem Novo Mundo (695), Bigorrilho (480), Rebouças (402), Campo Comprido (324), Cajuru (299), Cristo Rei (298), Capão Raso (254), Portão (241), Ecoville (226), Centro Cívico (206), Bacacheri (202) e Batel (198), completando a lista dos 15 bairros mais disputados.

Quando o critério é o VGV (Valor Geral de Vendas), que representa o volume financeiro movimentado, o Centro mantém a liderança, seguido por Água Verde, Ecoville, Batel e Campo Comprido, que completam as cinco primeiras posições. Também figuram entre os bairros de maior faturamento, pela ordem: Bigorrilho, Cabral, Novo Mundo, Pinheirinho, Cristo Rei, Juvevê, São Francisco, Vila Izabel, Centro Cívico e Rebouças.

O desempenho expressivo desses bairros mostra a força do mercado imobiliário curitibano, que continua em expansão. Segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica, apenas no segundo trimestre de 2025 foram lançados 26 novos empreendimentos na capital paranaense, somando 1.742 unidades e um VGV de R$ 1,637 bilhão.

Atenção ao mercado

Para Diego Oliveira, CEO da Prime Soho Imobiliária, os números confirmam o bom momento vivido pelo setor. “Sabemos que localização é fundamental quando se trata de mercado imobiliário. Por isso, estamos atentos aos índices mais recentes e prontos para oferecer aos clientes as melhores oportunidades nos bairros mais desejados”, afirma o executivo.

A expectativa para 2026 é de manutenção do ritmo de lançamentos e valorização gradual das regiões em crescimento, especialmente nos bairros ao sul e sudoeste da cidade, como Pinheirinho, Novo Mundo e Campo Comprido. Já nas áreas mais consolidadas, como Água Verde, Batel e Ecoville, a tendência é de aumento da procura por imóveis de alto padrão.

O cenário aponta para um mercado aquecido e diversificado, com oportunidades tanto para investidores, quanto para compradores que buscam moradia em bairros bem localizados e com infraestrutura completa.