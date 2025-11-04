Portão em obras: bloqueios alteram o trânsito a partir desta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região do Portão vai passar por reformas no asfalto. A partir de terça-feira (05/11), a Prefeitura de Curitiba vai iniciar obras de manutenção em 1,45 km de pavimento em quatro ruas do bairro.

As intervenções vão acontecer nas ruas Eduardo Carlos Pereira (via rápida que liga o Portão ao Centro), Engenheiro Niepce da Silva, Arion Niepce da Silva e Ponta Grossa. Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), os trabalhos devem durar cerca de dez dias.

Se você costuma circular pela região, é bom ficar esperto: haverá bloqueios parciais nas vias durante as obras. Mas pode ficar tranquilo que tudo estará devidamente sinalizado e terá agentes da Setran orientando o trânsito.

Como vão funcionar as obras?

Os trabalhos começam pela Rua Eduardo Carlos Pereira, na via rápida Portão-Centro. O trecho de 150 metros entre as ruas Engenheiro Niepce da Silva e Arion Niepce da Silva vai passar por fresagem (remoção da camada antiga) e recape.

Na sequência, a equipe avança para a Rua Arion Niepce da Silva, que receberá 390 metros de novo asfalto. As melhorias serão feitas em duas etapas:

– Fresagem e recape entre a Rua Eduardo Carlos Pereira e a Avenida República Argentina

– Reciclagem do asfalto do cruzamento com a Eduardo Carlos Pereira até a Rua Ponta Grossa

Já na Rua Ponta Grossa, serão 460 metros de melhorias no trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e a Arion Niepce da Silva.

A Rua Engenheiro Niepce da Silva vai receber 450 metros de obras em dois trechos:

– Entre a República Argentina e a Eduardo Carlos Pereira: aplicação da camada final de asfalto, finalizando a requalificação que já incluiu drenagem e calçadas

– Da Eduardo Carlos Pereira até a Ponta Grossa: recuperação pelo método da reciclagem

Vai dar um transtorno? Vai. Mas é por um bem maior

A recomendação da prefeitura é redobrar a atenção ao passar pela região durante as obras e, se possível, buscar rotas alternativas, já que o trânsito pode ficar mais lento.

“No Portão, as melhorias vão garantir mais segurança e conforto para quem circula pelo bairro, valorizando a infraestrutura local e contribuindo para a mobilidade urbana de Curitiba. Teremos um período de alteração no trânsito, mas é preciso considerar que os benefícios assegurados pelas obras serão duradouros”, diz Jamur.

Técnicas diferentes para cada situação

Diego Prendin, diretor da Unidade Técnica de Infraestrutura e Pavimentação (Utip), explica que as obras vão utilizar dois métodos distintos conforme as condições do pavimento.

“Nos trechos em que o asfalto ainda apresenta boa estrutura, aplicamos a fresagem e o recape, que consistem na retirada da camada superficial e na execução de uma nova capa asfáltica. Já nas áreas mais comprometidas, será feita a reciclagem, processo que reaproveita o material existente, estabilizado com cimento, formando uma nova base mais resistente e durável. Essa combinação garante melhor desempenho e maior vida útil ao pavimento”, diz Prendin.

As obras no Portão fazem parte do PRO Curitiba, o maior programa de investimentos da história da cidade, com mais de R$ 6 bilhões previstos entre 2025 e 2028 para intervenções em mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social, prevenção a enchentes, zeladoria, iluminação pública, trânsito e segurança.