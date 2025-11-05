Bairros de Curitiba e Campo Largo sem água por causa de obra. O seu está na lista?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Bairros de Curitiba e Campo Largo podem enfrentar falta de água ou oscilações na pressão do abastecimento nesta quarta-feira (5/11) devido a uma obra programada pela Sanepar. A intervenção consiste na interligação de redes, etapa necessária para ampliar a capacidade de distribuição nas duas cidades.

Em Curitiba, os bairros afetados serão CIC e Santo Inácio. Em Campo Largo, a interrupção temporária poderá atingir moradores do bairro Ferraria. A Sanepar informa que o retorno do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa ao longo da noite.

Enquanto o serviço é realizado, a companhia orienta que os moradores adotem um uso racional da água, reservando o recurso para necessidades essenciais, como preparo de alimentos, higiene pessoal e limpeza básica. A recomendação é evitar o uso de mangueiras, lavar calçadas ou veículos e acionar máquinas de lavar roupas ou louças.

Sem água após a obra? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.