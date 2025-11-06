Linkin Park faz Curitiba vibrar na abertura da turnê no Brasil; veja fotos!

A banda californiana Linkin Park fez sua estreia em Curitiba na noite desta quarta-feira (5/11), com um show que lotou o Estádio Couto Pereira e marcou a abertura da turnê “From Zero World Tour” no Brasil. A apresentação trouxe faixas do novo álbum e releituras dos maiores sucessos da banda, agora interpretados por Emily Armstrong, que divide os vocais com Mike Shinoda desde o retorno oficial aos palcos.
A noite começou com o show de abertura da cantora Poppy, que aqueceu o público antes da entrada do Linkin Park. A banda surgiu ao som de “Somewhere I Belong”, clássico do álbum Meteora, dando início a uma setlist que misturou nostalgia e novidades.
Hits que marcaram a fase do Nu Metal, como “Crawling”, “Burn It Down”, “One Step Closer”, “In the End”, “Faint” e “Papercut”, ganharam novos arranjos e os vocais de Armstrong, recebidos com euforia pelo público. Confira, abaixo, fotos do show:
O encerramento veio ao som de “Bleed It Out”, com chuva de papéis picados e gritos do público, enquanto uma bandeira do Brasil tremulava no centro do palco. O clima no Couto Pereira foi de celebração, favorecido pela ausência de chuva e por uma noite de temperatura amena.
Após a passagem por Curitiba, o Linkin Park segue em turnê pelo Brasil. No sábado (8/11), a banda se apresenta no Estádio MorumBis, em São Paulo. Na terça-feira (11/11), o show será em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.
Setlist
Somewhere I Belong
Crawling
Up From the Bottom
New Divide
From Zero (Intro)
The Emptiness Machine
Creation
The Catalyst
Burn It Down
Cut the Bridge
Where’d You Go
Waiting for the End
From the Inside
Two Faced
Joe Hahn Solo
Empty Spaces
When They Come for Me / Remember the Name
Given Up
One Step Closer
Break/Collapse
Lost
Over Each Other
What I’ve Done
Kintsugi
Overflow
Numb
Stained
In the End
Faint
Papercut
Heavy Is the Crown
Bleed It Out
