Celular roubado no show do Linkin Park? Quadrilha vem de SP para atacar em Curitiba

A piazada que curtiu o show do Linkin Park em Curitiba na quarta-feira (5) teve uma surpresa desagradável. Enquanto a banda tocava seus hits no palco, uma quadrilha colombiana estava de olho era nos bolsos e mochilas do público.

O 33º Batalhão de Polícia Militar do Paraná botou pra funcionar a Operação Linkin Park e conseguiu recuperar 20 celulares que haviam sido furtados durante o evento. Cinco pessoas foram presas – três homens e duas mulheres, todos vindos direto da Colômbia pra São Paulo e, de lá, pra Capital paranaense com um único objetivo: meter a mão no que não é deles.

A polícia chegou até o grupo depois que algumas vítimas deram o alerta. As equipes encontraram um Hyundai HB20 estacionado na Rua Machado de Assis, no Juvevê, e na abordagem pegaram um dos colombianos com 20 celulares escondidos embaixo da camiseta (essa é clássica!). Outro estava com R$ 1.218,00 na carteira, enquanto uma das mulheres carregava porções de drogas – skunk, maconha e haxixe.

Além dos celulares e da grana dos fãs, os policiais apreenderam 8.000 pesos colombianos e o carro usado pelo grupo. Todo esse material foi parar na delegacia junto com os cinco detidos.

Teve o celular furtado no show do Linkin Park? Se liga nesta dica!

Se você estava no show e ficou sem celular, a dica é comparecer na manhã desta quinta-feira à Central de Flagrantes no bairro Portão para ver se seu aparelho está entre os recuperados.

E essa não é a primeira vez que isso acontece em shows na capital paranaense. Em agosto, a PM já tinha prendido outra turma com 54 celulares furtados durante o festival “Made in Brazza”, na Pedreira Paulo Leminski. Naquele caso, as próprias vítimas ajudaram rastreando os aparelhos, o que levou a polícia até os suspeitos no Centro de Curitiba.

