Shopping de Curitiba ganha nova loja da Nike em novembro; Tem mais lançamentos

Em breve, os amantes de artigos esportivos terão novas opções em um dos shoppings de Curitiba. A partir da próxima quinta-feira (13/11), o ParkShopping Barigui ganha uma nova unidade da Nike. A loja ficará no piso L1, ao lado da escada rolante, em frente à Renner.

Além da Nike, o empreendimento se prepara para mais aberturas. No mesmo piso L1, a Beleza na Web, já conhecida do público curitibano pela unidade no Shopping Mueller, deve iniciar as operações em breve. Outra novidade é a chegada da Thule, marca sueca especializada em artigos para aventura, camping e viagens, que abrirá sua primeira loja no Sul do Brasil no piso L3.

A área gastronômica também será reforçada com a inauguração do Ernesto Pizza & Pasta, novo restaurante do chef Dudu Sperandio. Embora a data não esteja definida, a previsão é de abertura ainda em novembro.

Um ano da expansão

O novo piso do Shopping Barigui completa um ano em novembro. Fruto de um investimento de R$ 400 milhões, a ampliação adicionou 50 mil m² de área construída, abrindo espaço para 75 novas lojas e 13 restaurantes.

Com a expansão, o shopping passou a reunir marcas de luxo como Dolce & Gabbana, Boss e Armani, além de joalherias, cafés, clínicas especializadas e a nova Hot Zone, versão ampliada do tradicional parque indoor, com jogos, simuladores e atrações de realidade virtual.,

