Fio de cabelo branco vale sérum da Natura em ação inédita em Curitiba

A Natura leva às lojas o movimento #MeuPrimeiroFioBranco, uma ação inédita na marca, criada pela Africa Creative, que presenteará os consumidores com o sérum de Lumina Antissinais Regenerador Capilar, parte da nova linha que previne e reverte os primeiros sinais do grisalhamento e trata os sinais do tempo nos fios, devolvendo a densidade e vitalidade aos cabelos.

Neste sábado (01/11), consumidores de Curitiba que passarem pela loja do ParkShoppingBarigüi poderão participar da ação “Seu fio branco vale um sérum Natura Lumina”, que celebra os primeiros sinais do tempo. Para participar, basta ir na loja Natura, apresentar um fio de cabelo branco no couro cabeludo, publicar uma foto com o produto nas redes sociais, marcando @naturabroficial e usando #NaturaLuminaAntissinais. Quem realizar a atividade receberá o sérum de prevenção Natura Lumina Antissinais Regenerador Capilar.

Além da capital paranaense, São Paulo e Recife também integram a rota, com as lojas do Shopping Center Norte (SP), Shopping Anália Franco (SP) e Shopping Recife (PE).

A ativação faz parte da campanha que apresenta a nova linha Natura Lumina Antissinais Regenerador Capilar, desenvolvida com a tecnologia BioProteína Tripla Ação e o ativo Pró-Melanina, que atua diretamente no bulbo capilar para estimular a produção natural de melanina, prevenindo e revertendo os fios brancos recentes. Os resultados foram clinicamente comprovados nos primeiros sinais de grisalhamento, após 90 dias de uso regular.

“Essa é uma ação inédita para a Natura, pensada para aproximar ainda mais a marca das pessoas em um momento de descoberta e escolha. Lumina Antissinais é uma inovação pioneira na América Latina, que permite prevenir, reverter e tratar fios brancos, e queríamos que o público pudesse vivenciar de perto essa tecnologia transformadora”, afirma Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da Natura.

Serviço

Data: Sábado – 01/11/2025

Horário: Das 11h às 15h (enquanto durarem os estoques)

Local: Loja Natura ParkShoppingBarigüi – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Ecoville. Curitiba – PR

Regulamento: https://bit.ly/4ohE1ne