McDonald’s lança miniatura exclusiva de carro da Red Bull pilotado por Verstappen

Aquecendo os motores para o São Paulo Grand Prix 2025, o McDonald’s e a Red Bull lançaram uma parceria que promete agradar os apaixonados por automobilismo. O Méqui se torna oficialmente race partner da Oracle Red Bull Racing e, para marcar esse momento especial, lança uma miniatura colecionável do carro de corrida RB21.

O pequeno modelo é uma réplica fiel do carro pilotado por Max Verstappen nesta temporada, trazendo a pintura oficial da equipe e os arcos dourados do McDonald’s na frente do halo. A novidade chega como parte de uma união estratégica entre as duas marcas no Brasil, que também traz os energéticos Red Bull para o cardápio dos restaurantes a partir deste mês de novembro.

A distribuição das miniaturas acontecerá em duas etapas nos restaurantes participantes. Em cada fase, os clientes poderão emitir até dois cupons com prazo de validade determinado para garantir os colecionáveis.

Para participar é simples: basta acessar o aplicativo do Méqui, resgatar os cupons disponíveis – com limite de um tipo por CPF – e gerar o QR Code para apresentar em uma das unidades participantes. Vale lembrar que a ação é por tempo limitado e a disponibilidade dos carrinhos está sujeita ao estoque de cada restaurante.

Miniatura de carro da Fórmula 1 chega em novembro ao McDonald’s

Os consumidores terão duas opções de cupons:

Cupom 1: inclui uma McOferta (Big Mac, Quarterão Cheddar McMelt, McChicken ou McNuggets 10 unidades), um Red Bull Energy Drink e um carrinho colecionável, a partir de R$ 139,90.

Cupom 2: permite a compra do carrinho individual, a partir de R$119,90.

As miniaturas chegam às lojas em 4 de novembro, mas apenas em restaurantes selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. Os interessados podem conferir a lista completa de unidades participantes no site oficial.

A aquisição poderá ser feita com apresentação do cupom no balcão, nos totens de autoatendimento ou no Drive-Thru dos restaurantes participantes.