Fórmula 1

McDonald’s lança miniatura exclusiva de carro da Red Bull pilotado por Verstappen

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 31/10/25 15h44
McDonald's lança miniatura do carro da Red Bull em parceria para GP de São Paulo 2025
Foto: Fabio Piva

Aquecendo os motores para o São Paulo Grand Prix 2025, o McDonald’s e a Red Bull lançaram uma parceria que promete agradar os apaixonados por automobilismo. O Méqui se torna oficialmente race partner da Oracle Red Bull Racing e, para marcar esse momento especial, lança uma miniatura colecionável do carro de corrida RB21.

O pequeno modelo é uma réplica fiel do carro pilotado por Max Verstappen nesta temporada, trazendo a pintura oficial da equipe e os arcos dourados do McDonald’s na frente do halo. A novidade chega como parte de uma união estratégica entre as duas marcas no Brasil, que também traz os energéticos Red Bull para o cardápio dos restaurantes a partir deste mês de novembro.

A distribuição das miniaturas acontecerá em duas etapas nos restaurantes participantes. Em cada fase, os clientes poderão emitir até dois cupons com prazo de validade determinado para garantir os colecionáveis.

+ Leia mais

Para participar é simples: basta acessar o aplicativo do Méqui, resgatar os cupons disponíveis – com limite de um tipo por CPF – e gerar o QR Code para apresentar em uma das unidades participantes. Vale lembrar que a ação é por tempo limitado e a disponibilidade dos carrinhos está sujeita ao estoque de cada restaurante.

Miniatura de carro da Fórmula 1 chega em novembro ao McDonald’s

Os consumidores terão duas opções de cupons:

Cupom 1: inclui uma McOferta (Big Mac, Quarterão Cheddar McMelt, McChicken ou McNuggets 10 unidades), um Red Bull Energy Drink e um carrinho colecionável, a partir de R$ 139,90.

Cupom 2: permite a compra do carrinho individual, a partir de R$119,90.

As miniaturas chegam às lojas em 4 de novembro, mas apenas em restaurantes selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. Os interessados podem conferir a lista completa de unidades participantes no site oficial.

A aquisição poderá ser feita com apresentação do cupom no balcão, nos totens de autoatendimento ou no Drive-Thru dos restaurantes participantes.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna