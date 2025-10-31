Péricles e Ferrugem anunciam turnê “As Vozes”, com show em Curitiba; ouça música nova

Apesar de ainda terem sido revelados poucos detalhes, Curitiba está confirmada como uma das paradas da turnê “As Vozes“, que vai reunir Péricles e Ferrugem, dois dos principais nomes do samba/pagode brasileiro. Com início previsto para 21 de março, no Recife, a maratona de shows deve ter apresentações nas principais cidades do Brasil e também na Europa e África.

Além dos shows, os artistas lançaram o single inédito “Foguete” como prévia da parceria, que será parte do repertório da turnê. A proposta do show é reunir duas gerações do samba e pagode no mesmo palco, com Péricles e Ferrugem dividindo uma única banda e interpretando seus grandes sucessos em novas versões, junto com músicas inéditas.

“Sempre foi um sonho meu. As cosias aconteceram, as músicas me levaram por este caminho. O rio só corre pro mar. Uma hora eu ia chegar nele, mostrar o que tinha aprendido com ele. Quando isso aconteceu, foi uma conexão se firmou”, disse Ferrugem. “O Ferrugem é uma evolução do que acreditei fazer. Ele pega tudo que fiz e melhora”, completou Péricles.

As grandes responsáveis pelo encontro foram as esposas dos cantores, Tais Vasconcelos e Lidiane Faria, que sabedoras da admiração mútua, proporcionaram o encontro, que nos palcos promete ser histórico.



Ouça a música Foguete no player abaixo!

Com trajetórias sólidas, o encontro de Péricles, com quase 40 anos de carreira, e Ferrugem, ícone do pagode contemporâneo, promete ser um dos destaques musicais do próximo ano no Brasil.