Filha de Silvio Santos traz exposição inédita a Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (31/10), o prefeito Eduardo Pimentel recebeu a filha do apresentador Sílvio Santos, a artista plástica Cintia Abravanel, no gabinete do Palácio 29 de Março. Cintia está na cidade para a abertura da exposição Caravana do Silvinho, que reúne esculturas em homenagem ao comunicador no Memorial Paranista.

O prefeito lembrou que por cerca de 40 anos seu avô, o ex-governador do Paraná Paulo Pimentel, foi dono da TV Iguaçu, retransmissora no Paraná do SBT – emissora de Silvio Santos.

“Para mim é uma alegria muito grande, lembro da minha época de criança”, comentou o prefeito.

+ Leia mais Após sucesso do Bentevi, bar Queroquero é novidade na boemia de Curitiba

Cintia disse que está muito feliz em trazer a exposição para a capital do Paraná. “É uma homenagem a ele (Silvio Santos), estamos passando pelo Sul do País e depois seguimos”, contou Cintia.

Também estiveram no encontro o secretário municipal da Comunicação Social, Marc Sousa; o presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Marino Galvão Júnior; a diretora do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Juliana Midori; a presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika; e diretores da Rede Massa.

Homenagem em cores

Depois de passar por São Paulo e Porto Alegre, a exposição Caravana do Silvinho chega a Curitiba nesta sexta-feira (31/10). A mostra reúne 45 esculturas pintadas por artistas brasileiros em diferentes versões do apresentador Silvio Santos (1930-2024) e pode ser visitada até 30 de novembro, no Memorial Paranista, um dos principais espaços culturais da capital paranaense.

Idealizado pelas filhas do apresentador e pelo Grupo Silvio Santos, o projeto presta homenagem ao maior comunicador da televisão brasileira. As esculturas, com 1,60 m de altura, foram produzidas em fibra de vidro e personalizadas por mais de 40 artistas de diversas partes do Brasil.

Serviço

Exposição Caravana do Silvinho – Curitiba

Memorial Paranista – Parque São Lourenço (R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

De 31 de outubro a 30 de novembro

Todos os dias, das 6h às 22h

Entrada gratuita