Feira coreana retorna a Curitiba em 2026 com mudanças na estrutura

A cultura oriental volta a invadir Curitiba em 2026, com a realização da segunda edição da feira coreana. O Hallyu Korean Fest retorna à capital paranaense nos dias 28 e 29 de março, com promessa de uma estrutura ainda maior. A organização do evento informou que o local oficial e as atrações serão anunciados em breve.

A primeira edição, realizada em agosto deste ano na Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada, surpreendeu os organizadores com um público acima do esperado. O sucesso acabou gerando desconforto para os visitantes, com filas que chegaram a ultrapassar duas horas de espera para quem queria experimentar as delícias da gastronomia coreana.

Para evitar a superlotação e garantir uma experiência mais agradável, a festa terá controle de acesso na próxima edição, com a venda de ingressos. “Os valores serão mais baixos que o vale-cultura, super acessíveis a todos — apenas o suficiente pra garantir o controle de acesso e o conforto de cada participante”, diz post publicado nas redes sociais do evento.

Hot dog coreano confirmado na 2ª edição da feira

Entre os pratos que fizeram sucesso na primeira edição, o hot dog coreano foi um dos destaques. A boa notícia para os fãs da culinária asiática é que a iguaria está confirmada para o festival de 2026.

O Hallyu Korean Fest também celebra o Dia da Imigração Coreana no Paraná, sendo coorganizado pela Associação Brasileira dos Coreanos do Paraná e contando com apoio institucional do Consulado da Coreia no Paraná.

Hallyu Korean Fest

Além de diversas opções gastronômicas, a feira coreana de 2025 contou com apresentações de grupos de dança cover de K-pop, além de performances marciais que apresentaram a tradição do Hapkido e do Taekwondo. A programação também incluiu oficinas de escrita em Hangul, o alfabeto coreano.