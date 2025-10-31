Evento gratuito reúne trailers e motorhomes no Parque Barigui neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (01/11), a caravana Turismo sobre Rodas estaciona em Curitiba, encerrando a quarta etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Rotas do Pinhão. O evento, que acontece das 14h às 21h no estacionamento do Parque Barigui, próximo ao parque de diversões, promete transformar o local em um pequeno festival itinerante. A entrada é gratuita para todos os visitantes.

A iniciativa reúne uma frota de 25 veículos de recreação, entre trailers e motorhomes, que desde o dia 23 de outubro vêm percorrendo nove municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A cada parada, o grupo monta uma estrutura com feira de artesanato local, opções de gastronomia regional e apresentações culturais abertas ao público.

O Instituto Municipal de Turismo (IMT) é um dos apoiadores dessa iniciativa, que busca não apenas valorizar o turismo sobre rodas, mas também promover o desenvolvimento econômico das cidades envolvidas no roteiro.

O projeto, que teve a primeira edição lançada em maio deste ano, já passou por aproximadamente 40 municípios paranaenses. Durante a parada em Curitiba, o público terá a oportunidade de conhecer de perto os veículos e trocar experiências com os participantes da caravana, que compartilham histórias e vivências sobre a vida nas estradas.

Após a passagem pela capital paranaense, os viajantes seguem caminho para Pinhais, onde participarão da 9ª Expo Motorhome, que acontece de 12 a 16 de novembro.

Serviço

Caravana Turismo sobre Rodas – Circuito Caminhos do Paraná

Data: sábado (1/11)

Horário: das 14h às 21h

Local: Estacionamento do Parque Barigui (próximo ao parque de diversões)

Entrada gratuita