Vestibular da UFPR 2027 será em fase única

A partir de 2026 (para ingresso em 2027), o vestibular da UFPR passará a ser realizado em fase única, e não mais em duas fases. A mudança foi aprovada na última quinta-feira (30/10) pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e tem como principal objetivo reduzir a abstenção, facilitar o acesso à universidade e baixar o percentual de vagas ociosas.

A adoção da fase única é parte de uma resolução proposta pelo Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR) e pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (Prograp) e que passa a regular todos os processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação e educação profissional da instituição.

+ Veja mais: Resultado do Vestibular 2026 da UFPR: veja lista dos aprovados na 1ª fase

O texto aprovado estabelece que o processo seletivo da UFPR será composto por duas provas: uma prova objetiva de conhecimentos gerais, abrangendo o conteúdo de todas as disciplinas que compõem o programa oficial de provas, e uma prova discursiva de compreensão e produção de textos, comum a todos os cursos. Além disso, para o curso de Música será aplicada uma prova de habilidades específicas, como já ocorre atualmente.

A prova de conhecimentos gerais continuará sendo de caráter classificatório e eliminatório. Serão classificados os candidatos de melhor desempenho, em número a ser definido conforme a concorrência em cada curso, e somente estes terão a prova discursiva corrigida.

+ Veja mais: Parque Barigui ganha arcos temáticos do Mickey em preparação para o Natal

Outros aspectos da prova, como o número de dias de aplicação (um ou dois), número de questões e de alternativas, assim como período de inscrição e data da prova, estão sendo estudados pela equipe do NC/UFPR e constarão do edital do processo seletivo, segundo informou o coordenador geral do Núcleo, professor Marco Antonio Randi.

Estudo

A proposta de vestibular em fase única tomou por base um estudo do Núcleo de Concursos segundo o qual não há evidência de que o processo em duas fases seleciona candidatos de forma mais adequada do que em fase única.

O estudo aponta que nos 11 vestibulares realizados entre 2009 e 2019, o resultado final teve um percentual de alteração de 10,98%, em média, em relação ao resultado da primeira fase. Ou seja, quase 90% dos candidatos com melhor desempenho na primeira fase foram efetivamente aprovados para ingresso na UFPR. Em 16,18% dos cursos sequer houve alterações.

“Esse estudo mostra que a mudança foi analisada de forma muito cuidadosa e que o impacto no resultado será pequeno”, disse o reitor da UFPR, professor Marcos Sunye, que presidiu a sessão do CEPE.

Ele lembrou que a medida está em consonância com um aspecto central da sua gestão, que é a ampliação do acesso à universidade e a redução das vagas ociosas: “A prova em um único dia facilita o planejamento dos candidatos, reduz a coincidência de datas com vestibulares de outras instituições e reduz custos para pessoas que precisam se deslocar para fazer a prova em cidades diferentes de onde moram”.

+ Veja também: Nova Arena Olímpica em Curitiba? Sondagem prevê 6 mil lugares e complexos esportivos

“A expectativa é que a simplificação do processo colabore para melhorar a ocupação de vagas na UFPR, e nós agradecemos aos integrantes do CEPE que tiveram a sensibilidade de compreender isso”, completou a pró-reitora de Graduação e Educação Profissional, professora Andrea Caldas.

Outras grandes universidades federais, como UFSC, UFRGS e UnB, já adotam o modelo de fase única no vestibular. A UFPR realizou vestibular em fase única entre 1973 e 2003. Nesse período, o número de dias de prova variou entre três e seis, mas sempre dias seguidos. Em 2004 o processo seletivo passou a ser em duas fases: prova objetiva de conhecimentos gerais na primeira e de produção e compreensão de textos, mais provas específicas, na segunda. Em 2020, por causa da pandemia, o processo teve fase única, retornando ao modelo de duas fases no ano seguinte.