Resultado do Vestibular 2026 da UFPR: veja lista dos aprovados na 1ª fase

E foi divulgada a lista com os aprovados na 1ª fase do Vestibular da UFPR 2026. Clique aqui para conferir se você você passou para a próxima etapa na corrida pelo direito de cursas o ensino superior na Federal. O desempenho individual da pessoa candidata na 1ª fase será disponibilizado após às 12h do dia 29/10/2025.

Foram convocadas para prestar a prova da segunda fase do Processo Seletivo UFPR 2026, 10.436 candidatos, dentre as quais 805 são treineiros (não concorrentes às vagas). Os candidatos deverão acessar seus comprovantes de ensalamento para a segunda fase a partir do dia 24/11/2025 no site do Núcleo de Concursos.

