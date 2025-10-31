Nova Arena Olímpica em Curitiba? Sondagem prevê 6 mil lugares e complexos esportivos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto da nova Arena Olímpica do Paraná está em fase de consulta pública e sondagem de mercado. As etapas têm o objetivo de aperfeiçoar a licitação para a construção de um complexo esportivo de alto rendimento, voltado a modalidades como natação, atletismo, ginástica e outras.

A Arena Olímpica será estruturada para sediar eventos nacionais e internacionais de grande porte, com capacidade estimada em mais de 6 mil pessoas. A licitação será realizada na modalidade concorrência pública, em formato de Parceria Público-Privada (PPP), do tipo concessão administrativa. O modelo inclui construção, expansão, operação, manutenção e exploração econômica do espaço. Após os 30 anos de concessão, todos os bens retornarão ao Estado.

Além da Arena principal, o projeto prevê dois complexos esportivos complementares. Um deles será dedicado aos esportes aquáticos, com piscina voltada à natação de alto nível, adequada para competições nacionais e internacionais. A instalação deve ser construída no bairro São Lourenço, em Curitiba. Confira, abaixo, como serão os complexos:

O segundo será um complexo multiesportivo, voltado às modalidades de ginástica, luta e voleibol, entre outras, no Capão da Imbuia, onde hoje funciona a Secretaria do Esporte. O local também passará por modernização, com o objetivo de oferecer melhores condições e serviços à comunidade esportiva.

A proposta está alinhada ao Plano de Governo, que prioriza o fortalecimento do esporte por meio de políticas públicas inovadoras, com foco na inclusão social, na formação esportiva e no incentivo a projetos regionais.

Consulta pública

Os interessados podem enviar contribuições até as 17h do dia 28 de novembro. O regulamento, documentos e demais informações estão disponíveis na página do projeto no site do Programa de Parcerias do Paraná (PAR). A consulta pública permite que a população participe ativamente da formulação da política, com sugestões e críticas construtivas antes da decisão final.

Assim como em outros projetos do Programa de Parcerias do Paraná, haverá também uma sondagem de mercado sobre os estudos. As rodadas de diálogo com investidores e interessados ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de novembro, de forma virtual e gratuita, mediante agendamento prévio. O objetivo é identificar alternativas de investimento e potencializar a execução do projeto.

