Bairro da região sul de Curitiba vai ganhar nova Unidade de Saúde

Durante o programa Assembleia nos Bairros, realizado na manhã desta quarta-feira (29/10), a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) anunciou a destinação de R$ 6 milhões para a construção de uma nova unidade de saúde em Curitiba. O investimento será destinado à Unidade de Saúde Parque Iguaçu, que será construída no bairro Ganchinho, região Sul da capital.

A obra faz parte do compromisso assumido pelo prefeito Eduardo Pimentel (PSD) de ampliar a rede municipal de saúde com seis novas unidades básicas (UBS) durante sua gestão. O prefeito destacou que o projeto só se concretiza graças à parceria entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

“Toda vez que tem um evento da Assembleia nos Bairros, Curitiba recebe um presente. E hoje o presente é muito importante para a saúde de todos nós. Eu tenho no meu compromisso como prefeito fazer seis novas unidades de saúde. E uma delas está se materializando aqui hoje, que é a Unidade de Saúde Parque Iguaçu, aqui no Ganchinho”, disse o prefeito.

A nova UBS Parque Iguaçu atenderá moradores do Ganchinho e de bairros vizinhos. A previsão de início da obra não foi divulgada, mas deve iniciar após os trâmites de licitação e aprovação de projeto executivo.

Novo hospital

Além da nova UBS, a região Sul de Curitiba também deve ganhar outro importante investimento em saúde pública: o Hospital e Maternidade do Bairro Novo, previsto para ser entregue até 2028. O projeto, iniciado na gestão do ex-prefeito Rafael Greca, prevê uma estrutura moderna com 250 leitos distribuídos em uma área de 15.710 m², dividida entre subsolo, térreo e dois pavimentos.

O futuro hospital contará com pronto atendimento adulto e pediátrico, salas de emergência (vermelha), centro cirúrgico obstétrico, centro de parto normal, UTI neonatal, salas de diagnóstico por imagem (raio-X, tomografia e eletrocardiograma), além de alas de internação, farmácia central, lactário e laboratório de análises clínicas.

Assembleia nos Bairros

O Assembleia nos Bairros é uma iniciativa da Alep voltada a aproximar os deputados estaduais das comunidades, promovendo encontros em diferentes regiões de Curitiba e da Região Metropolitana. O objetivo é ouvir diretamente as demandas da população e destinar recursos parlamentares para projetos locais.

Segundo a Assembleia, nas quatro edições já realizadas, o programa recebeu mais de 13 mil solicitações de moradores e resultou na destinação de mais de R$ 20 milhões para obras e serviços na capital. Entre as ações já contempladas estão investimentos em escolas, infraestrutura urbana e unidades de saúde.

Manda pra Tribuna!

