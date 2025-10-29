Assembleia nos Bairros chega à nova regional em Curitiba; Veja todos os atendimentos disponíveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sítio Cercado recebe nesta quarta-feira (29) a 5ª edição do programa Assembleia nos Bairros, uma verdadeira força-tarefa que leva atendimento gratuito à população da Regional do Bairro Novo. A iniciativa, que já realizou mais de 13 mil atendimentos nas edições anteriores, aproxima os deputados estaduais da comunidade e oferece uma gama completa de serviços.

“Nas quatro edições do Assembleia nos Bairros, mais de 13 mil atendimentos foram realizados, o que mostra como a nossa iniciativa tem dado resultado. Convidamos a população da regional a participar do evento e estaremos lá à disposição para ouvi-los”, convidou Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

Entre os destaques, o TRE-PR oferecerá emissão de título de eleitor para jovens a partir de 15 anos, transferência de domicílio, revisão eleitoral e quitação de multas – tudo gratuitamente. Apenas quem deixou de votar pagará R$ 3,51 por turno.

A Defensoria Pública do Paraná também estará presente com assessoria jurídica gratuita para famílias com renda de até três salários mínimos ou que não possam arcar com honorários advocatícios. O atendimento abrange áreas como família, sucessões, registros públicos, cível, fazenda pública, infância e juventude, violência doméstica contra a mulher, criminal e execução penal.

Um verdadeiro exército de instituições ocupará o Ginásio de Esportes do Bairro Novo. A Agência Curitiba orientará empreendedores sobre abertura e regularização de empresas. Ministério Público, Copel, Sanepar e URBS Móvel também estarão presentes. A COHAB divulgará programas habitacionais, enquanto a FAS realizará atividades recreativas, pintura facial infantil e apresentações culturais.

Na área educacional, a SME apresentará o coral da Escola Municipal Bairro Novo do CAIC e danças inspiradas no Festival de Parintins. Haverá ainda orientações sobre matrículas, vale-creche e programas para migrantes, além de mostras de robótica e impressão 3D.

O setor ambiental promete distribuir mil mudas pelo programa “0,5 Milhão de Árvores” e realizar atividades educativas com composteiras e o Museu do Lixo. Cães e gatos poderão receber microchipagem gratuita. A saúde também terá espaço com ações de saúde bucal, da mulher e prevenção à dengue.

Completam a programação o E-Cidadão, SINE Móvel, atividades educativas de trânsito, oficinas de escalada, aulões de ginástica, apresentações de dança, exposições do Corpo de Bombeiros e mostras de artesanato de comunidades locais. Grupos como Alcoólicos Anônimos e Al-Anon prestarão acolhimento e orientação.

A sessão especial está marcada para as 15h30, e o evento acontece das 13h às 17h no Ginásio de Esportes do Bairro Novo, na Rua Ourizona, nº 1681, no Sítio Cercado.

