Paraná oferece ajuda ao Rio após operação letal e recebe um não

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou à imprensa, nesta quarta-feira (29/10), que o Estado ofereceu ajuda ao Rio de Janeiro após a megaoperação considerada a mais letal do Brasil. Ao menos, 121 pessoas morreram na ação.

De acordo com Hudson, o Paraná poderia ajudar tanto com material, quanto com equipes de operações especiais. Porém, inicialmente, a ajuda foi recusada pelo Secretario de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos.

“Fiz contato por ordem do governador com o secretário colocando o estado do Paraná à disposição, mas lá é uma situação de tomada de território, onde o estado não se fez presente em determinado momento e o território foi absorvido pelo crime organizado. É isso que eles estão tentando agora: retomar aquelas comunidades para que o Estado entre e realmente fique”, explicou.

O que acontece no RJ?

Mais de 120 pessoas morreram durante uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho na terça-feira (28/10). Entre os mortos, estão quatro policiais e 117 suspeitos, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Diante dos números, a operação é considerada a mais letal da história do estado. Apesar da repercussão negativa, o governador Cláudio Castro disse considerar que a ação foi um “sucesso” e que só os quatro policiais mortos são “vítimas”.