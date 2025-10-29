Prefeitura do litoral anuncia vale-alimentação de R$ 3 mil em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Paranaguá, no Litoral do Paraná, prometeu que o valor do vale-alimentação dos servidores públicos do município no mês de dezembro será de R$ 3 mil. A iniciativa foi divulgada nas redes sociais pelo prefeito Adriano Ramos, em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na terça-feira (28/10).

De acordo com o prefeito, o município renovou o contrato com a empresa Pluxee, responsável pelo vale-alimentação dos servidores. A partir do novo contrato, o município conseguiu redução de 5% no valor pago pela empresa, o que corresponde a uma economia anual de aproximadamente R$ 5 milhões.

Conforme o município, o valor atual do benefício é de R$ 1.374,20. Além do bônus do fim de ano, o prefeito garantiu que, durante o primeiro semestre de 2026, a prefeitura anunciara um aumento real, mas gradativo, no valor do vale-alimentação dos servidores.

Vale-alimentação dos vereadores de Paranaguá

O objetivo é que até o final da gestão o valor seja equiparado ao benefício concedido pela Câmara Municipal que, atualmente, é de R$ 2.576,64. Ou seja, o aumento deve chegar a mais de 86% em 2028.

“Essa é uma medida construída com responsabilidade e seriedade, sempre com foco no bem-estar dos servidores e na gestão eficiente dos recursos públicos”, afirmou o prefeito.