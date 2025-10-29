Campanha junta dinheiro pra reforma do túmulo de “santa popular” de Curitiba

A história de Maria Bueno, uma das mais reverenciadas “santas populares” de Curitiba, inspira uma nova mobilização na cidade. Com um profundo legado de fé que atrai milhares de pessoas anualmente, especialmente no Dia de Finados, a capela onde ela repousa necessita de reformas. A Irmandade Maria da Conceição Bueno (IMCB) lançou uma campanha de arrecadação de fundos (vaquinha) para financiar uma reforma urgente e impedir que o local continue sendo vítima de alagamentos.

A capela, que é um símbolo de devoção e um importante ponto de peregrinação no Dia de Finados, sofre com o desgaste do tempo e, mais gravemente, com problemas recorrentes de inundações durante as chuvas.

A IMCB, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação do legado de Maria Bueno, enfrenta o desafio de reformar a estrutura. O foco principal é a instalação de soluções de drenagem eficazes para proteger o espaço sagrado dos alagamentos. Além disso, a reforma incluirá a modernização do altar e da capela, garantindo que o local de paz e oração possa continuar a receber as futuras gerações de devotos.

“Cuidar da capela não é apenas preservar um espaço físico, mas manter viva uma história que é parte de nossa cidade, de nossa fé e de nossas famílias. Cada doação é uma forma de retribuir àqueles que, como nós, acreditam na força dessa devoção,” afirma Nelly Kubisty, presidente da Irmandade Maria da Conceição Bueno.

A vaquinha

Para realizar a obra de conservação, a Irmandade conta com a generosidade dos fiéis e da comunidade curitibana. A campanha de arrecadação de fundos está sendo realizada por meio de doações via PIX.

Allison Rodrigues, neto de uma devota, engajou-se na divulgação da vaquinha: “Cresci ouvindo histórias sobre Maria Bueno e sobre como essa devoção atravessou gerações. Para mim, é uma honra poder contribuir, ainda que de forma modesta, com a divulgação do trabalho incrível da irmandade e da importância desse espaço sagrado.”

A Irmandade Maria da Conceição Bueno reafirma o compromisso de transparência, garantindo a prestação de contas de todos os valores investidos após a conclusão da reforma. Com a proximidade do Dia de Finados, quando milhares de pessoas visitam a capela para prestar homenagens, a IMCB espera que a devoção se converta em apoio concreto para a recuperação e manutenção desse patrimônio de fé.

Como contribuir para a vaquinha?

O que doar: Qualquer valor para a reforma e drenagem da capela.

Qualquer valor para a reforma e drenagem da capela. Como: Doação via PIX (CNPJ)

Doação via Chave PIX: 68.724.020/0001-49 (Conta oficial da Irmandade Maria da Conceição Bueno)