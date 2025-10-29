Colisão entre caminhões na BR-376 deixa motorista preso às ferragens

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente entre dois caminhões no Contorno Sul de Curitiba deixou um motorista, de 63 anos, com ferimentos moderados. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (29/10), no km 592, na BR-376, sentido interior.

Imagens feitas no local pelo repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, mostram que um caminhão teria batido na traseira de outra carreta. O motorista do veículo da frente, Gabriel Henrique, de 36 anos, contou à imprensa que na hora do acidente o fluxo do trânsito era lento.

+ Leia mais Desespero! Temporal deixa metade de cidade desabrigada no Paraná

“Eu ia sair para a BR-277, sentido Ponta Grossa. A fila estava parando, fui reduzindo e senti o impacto atrás”, conta.

Com o impacto, o caminhoneiro do segundo veículo, natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ficou com as pernas presas as ferragens. O trabalho de resgate durou cerca de trinta minutos. O homem foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Gabriel, natural de Tubarão, em Santa Catarina, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que não indicou consumo de álcool.

De acordo com a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, devido ao acidente, a faixa da direita foi interditada.