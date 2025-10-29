Desespero! Temporal deixa metade de cidade desabrigada no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Imagina você acordar com água invadindo sua casa. Pois foi isso que aconteceu com muitas famílias em Goioxim, na Região Central do Paraná. A pequena cidade da região Central do Paraná tem pouco mais de 6 mil habitantes. As chuvas intensas dos últimos dias transformaram o município em um cenário de caos. Segundo a Defesa Civil, cerca de 3.168 pessoas foram afetadas pela intempérie, com 42 casas danificadas e 168 moradores desalojados. O pesadelo foi ainda maior nas áreas rurais, onde comunidades inteiras ficaram completamente ilhadas.

Diante dessa situação desesperadora, a Defesa Civil do Paraná enviou ajuda humanitária para o município. Foram disponibilizados 50 colchões, 200 cestas básicas, 100 kits dormitório e 100 kits de higiene para as famílias atingidas.

Goioxim não foi o único município a sofrer. As enxurradas também causaram estragos em Pérola (Noroeste), Cantagalo (Centro-Oeste), Turvo (Central) e Verê (Sudoeste). Em Cantagalo, 16 pessoas foram afetadas, sendo 4 desalojadas. Pérola teve esse mesmo número de desalojados, mas a quantidade de moradores afetados chegou a 20, assim como em Verê. Já em Turvo, apesar de não haver registro de pessoas afetadas ou desalojadas, 20 residências ficaram danificadas.

A Defesa Civil segue monitorando a situação nesses municípios, já que outras localidades também estão enfrentando excesso de chuva. Altônia (86,8 mm), Guarapuava (74,2 mm), Ubiratã (73,6 mm), Guaratuba (65,4 mm), Irati (63,4 mm), Santa Maria do Oeste (52,6 mm), Cascavel (49,6 mm) e Paranavaí (45 mm) foram alguns dos municípios mais castigados pelas tempestades, embora até o momento sem prejuízos significativos.

Por que está chovendo tanto? Segundo especialistas, essa alta ocorrência de chuvas desde o último fim de semana é resultado do encontro de uma frente fria que avançou sobre o oceano, com um sistema de baixa pressão formado na região do Paraguai. Uma combinação que tem se mostrado devastadora para muitas famílias paranaenses.

A boa notícia é que, de acordo com o Simepar, as chuvas devem dar uma trégua na quinta-feira, com ocorrências pontuais e rápidas apenas no Centro e Norte do Paraná. Até lá, é importante que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil e busque abrigo em locais seguros.