Temporal intenso no Paraná provoca estragos em várias regiões. Vem mais chuva?

Sob a influência de um novo sistema frontal que avança pelo Sul do país, diversas cidades do Paraná enfrentam transtornos desde terça-feira (28/10). Os maiores estragos causados pelos temporais foram registrados nas regiões Centro e Sul do estado, onde o volume de chuva acumulado provocou alagamentos, isolamento de comunidades e danos a residências e estruturas públicas. Curitiba, segundo o Simepar, acumulou 13,8 mm até às 8h desta quarta-feira (29/10).

No Centro do Paraná, o município de Goioxim ficou praticamente ilhado depois de ser atingido por fortes enxurradas. Segundo o prefeito Eder dos Santos (PSB), o impacto das chuvas provocou prejuízos estimados em cerca de R$ 2 milhões, principalmente na zona rural. A Defesa Civil local informou que 66 casas da área urbana foram danificadas pela água e que aproximadamente 80% das comunidades rurais ficaram isoladas devido à queda de pontes improvisadas e destruição de estradas vicinais.

Em Bituruna, no Sul do estado, os temporais vieram acompanhados de rajadas de vento que chegaram a 70 km/h. Pelo menos 50 residências e uma escola foram destelhadas. A Defesa Civil municipal relatou ainda a queda de ao menos quatro postes de energia e 14 árvores, sendo duas delas atingiram casas, mas não há registro de feridos. Equipes municipais e voluntários trabalham para liberar estradas e atender famílias afetadas.

Acúmulos de chuva

De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), municípios das regiões Centro e Sul registraram mais de 50 milímetros de chuva ao longo de terça-feira. Ivaí teve o maior volume do dia no estado, com 81,8 mm registrados pela estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Guarapuava choveu 50,6 mm; Ubiratã acumulou 59,6 mm; Ponta Grossa chegou a 59,2 mm; Santa Maria do Oeste registrou 54 mm e Altônia atingiu 50,2 mm. Em Altônia, no Noroeste, já superou a média histórica de chuva para outubro: eram esperados 222,4 mm no mês, mas o acumulado já passa de 311 mm, 40% acima do normal.

Chuva em Curitiba foi expressiva, mas sem estragos

Na Região Metropolitana de Curitiba, a instabilidade também se mantinha nesta quarta-feira (29/10). Na capital, o Simepar registrou 13,8 mm de chuva até as 8h. Entre os maiores volumes no estado até 7h30 estavam Pinhais (17,4 mm), Antonina (19,2 mm), Morretes (22,9 mm, estação do Iapar) e Londrina (29 mm).

Previsão do tempo indica mais chuva?

A Defesa Civil do Paraná mantém o alerta para risco de chuvas intensas nesta quarta-feira, ainda que com menor probabilidade de tempestades em relação ao dia anterior. As regiões com maior chance de precipitações persistentes e ocorrência de raios são o Noroeste, o Norte e os Campos Gerais. Nas demais áreas, estão previstas chuvas ocasionais ao longo do dia.

O Simepar informa que o avanço do ar frio associado ao sistema frontal deve provocar queda nas temperaturas a partir da noite, especialmente no Sul, no Centro do estado e na Região Metropolitana de Curitiba. Mesmo sem volumes extremos, o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos, alagamentos e transtornos em áreas urbanas e rurais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉