Clássico de Curitiba, Restaurante Imperial volta a abrir pro jantar

Com 59 anos de história, o Restaurante Imperial, um dos endereços mais tradicionais de Curitiba, acaba de anunciar uma novidade muito aguardada pelos frequentadores: agora a casa também abre à noite, de terça a sexta-feira, ampliando o atendimento para quem deseja desfrutar da clássica gastronomia do centro da cidade também no jantar.

“O Imperial faz parte da memória afetiva da cidade. Temos clientes que vinham com os pais e hoje trazem os filhos. Essa conexão é o que nos motiva a continuar. O jantar é um novo capítulo da nossa história, uma maneira de celebrar tudo o que vivemos e continuar evoluindo, sem perder a essência que nos trouxe até aqui”, afirma Sérgio Chueh, proprietário do restaurante.

Fundado em 1966 em um pequeno espaço, o Imperial logo conquistou o público com seus pratos bem servidos, sabor caseiro e atendimento afetuoso. E essas características ainda são mantidas, mas em um espaço mais amplo e confortável. Sob o comando de Sérgio e Leticia Chueh, o restaurante mantém o sabor, a generosidade e o atendimento familiar que marcaram o local por gerações.

Como resultado de muita dedicação e atenção ao público, o Imperial reúne grandes títulos. Foi eleito por dois anos consecutivos como o Melhor Restaurante para Ir no Centro de Curitiba (Prêmio Bom Gourmet 2024 e 2025), a Melhor Parmegiana da Cidade (Prêmio Bom Gourmet 2025) e subiu ao pódio no Veja Comer e Beber 2018/19, na categoria O Melhor Bom e Barato.

Entre os destaques do cardápio está, é claro, o Mignon à Parmegiana. O prato é tão macio que é cortado com colher, à mesa, pelo garçom. Outras opções já conquistam paladares há décadas, como o Mignon à Imperial (grelhado na manteiga e servido com aspargos, cogumelos, palmito, brócolis, arroz branco e batatas rústicas), o tradicional Churrasco de Igreja, a alcatra “Orelha de Elefante”, o Ancho ao Alho e Óleo, a Tilápia à Imperial, além da Feijoada e da Dobradinha. E tem novidade, o Filé Mignon ao Queijo Azul (grelhado e servido ao molho de queijo azul, acompanhado de arroz e batatas fritas à portuguesa).

No menu noturno, além dos pratos principais, há mais de 25 opções de aperitivos, com destaque para os petiscos do mar e sanduíches com carne. O cliente irá encontrar bolinhos de bacalhau, de siri e de carne, camarão à paulista, cascudinho à milanesa, panceta à pururuca, pão com bolinho, pão com costela, entre outras delícias.

Para essa nova fase, o Imperial também preparou uma carta de drinks clássicos, como Aperol Spritz, Cosmopolitan, Daiquiri, Dry Martini, Rabo de Galo e Negroni.

Quase seis décadas de história

Além da gastronomia, o restaurante carrega lembranças de gerações de curitibanos. Histórias de encontros, amizade e boas risadas fazem parte da identidade da casa. Fundado em 1966, na Rua José Loureiro, nº 135, pelos imigrantes Victoriano Touron Souto (Vitor) e Manuel Rosa Henriques, a qualidade da culinária espanhola, portuguesa e brasileira rapidamente conquistaram a clientela.

Em 1997, Victoriano decidiu se aposentar e vendeu o Imperial para os irmãos Sérgio e Marcos Chueh, filhos de um antigo cliente. Em 2014, Marcos saiu da sociedade e Sérgio, que é nutricionista, assumiu a gestão integralmente, junto com sua esposa, Letícia.

Em 2020, o restaurante mudou para o atual endereço, em um espaço maior e mais confortável, na rua José Loureiro, 111, onde funcionava a antiga redação do Diário do Paraná. O restaurante mantém viva a memória de seus colaboradores de longa data, como os garçons Ramiro Gil Sobrado, o “Espanhol”, e Pedro dos Santos, o “Periga” que trabalharam na casa por 45 anos. As paredes do local também exibem fotos históricas de Curitiba e de seus garçons veteranos.

O Restaurante Imperial fica na Rua José Loureiro, 111 – Centro, Curitiba. O locla funciona no almoço de segunda-feira a sábado, das 11h às 16h30 (cozinha até às 15h30). Jantar: terça a sexta-feira, das 18h às 23h (cozinha até às 22h30). Reservas: (41) 3222-1323