Halloween em tradicional restaurante no Largo terá drink temático

O clima de Halloween vai tomar conta do Quintal do Monge, bar e restaurante localizado no coração do Centro Histórico de Curitiba, no tradicional Largo da Ordem. Conhecido pelo cardápio variado e pelo almoço estendido até as 16h, um dos diferenciais da casa, o Quintal prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Bruxas com muito estilo e sabor.

Além das tradicionais comidas de boteco, o cardápio conta com opções de carnes, peixes, saladas e pratos veganos, agradando a todos os paladares.

Na quinta-feira, dia 30 de outubro, o público entra no clima com o esquenta de Halloween, ao som de Roberto & Carlos Band, que promete um show empolgante misturando os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos com clássicos do rock and roll.

A casa também estará com decoração temática e um drink exclusivo criado especialmente para a data: o One Eye Ghost, uma mistura envolvente de vodka, licor de morango, suco de limão, suco de laranja e espuma de gengibre, com uma decoração misteriosa digna da noite mais divertida do ano.

Com funcionamento de segunda a segunda e um ambiente acolhedor, o Quintal do Monge é o ponto certo para quem busca boa comida, música de qualidade e momentos únicos no coração de Curitiba.

O Halloween no Quintal do Monge será na Rua Claudino dos Santos, 24, São Francisco (Largo da Ordem), Curitiba/PR. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 24h, domingos, das 11h às 20h. Informações e reservas: (41) 3232-5679.