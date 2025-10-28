Feijoada Solidária ajuda cães e gatos resgatados no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um almoço que mistura sabor e amor aos animais vai agitar o litoral paranaense neste sábado. A feijoada beneficente que acontece em Pontal do Paraná tem uma missão super especial: cada prato vendido se transformará em ração para cães e gatos resgatados de situações de abandono e maus-tratos na região.

Quem está à frente dessa iniciativa é a vereadora de Pontal do Paraná Any Messina, que conseguiu o apoio do deputado federal Delegado Matheus Laiola e a vereadora Andressa Bianchessi.

“Essa feijoada é um exemplo de como a comunidade se une para ajudar a causa animal. Como defensor da proteção animal, faço questão de estar presente. É um gesto concreto que transforma a solidariedade em ração para quem mais precisa”, explica o deputado federal Delegado Matheus Laiola.

E o cardápio? Bem democrático! Você pode escolher entre a feijoada tradicional ou a opção vegana, ambas por R$ 59,90. As duas versões vêm com aqueles acompanhamentos clássicos que não podem faltar: arroz branco, couve refogada e vinagrete fresquinho.

Para quem optar pela versão tradicional, o prato ganha um toque especial com bolinhos de feijoada, uma farofa de banana-da-terra que é de dar água na boca e panceta em rolo.

A organização pede que a compra seja feita antecipadamente – e faz todo sentido, né? Assim eles conseguem se planejar melhor para o preparo e distribuição. O processo é simples: você faz o pagamento via PIX (entremaosepataspontal@gmail.com) e depois envia o comprovante junto com sua escolha de feijoada para o WhatsApp (41) 99796-6697.

No sábado, é só passar no salão da Igreja Católica da Praça Central de Ipanema a partir do meio-dia para retirar sua refeição. E o melhor de tudo: cada centavo arrecadado vai direto para a compra de ração, que será distribuída entre protetores locais que cuidam desses animais resgatados.

A vereadora Andressa Bianchessi fez questão de reforçar o convite: “Nossa luta é diária, e o trabalho das protetoras é incansável. Ao comprar essa feijoada, você não está só garantindo um almoço delicioso; você está salvando vidas. Estarei lá para abraçar essa iniciativa e incentivar a todos a participar dessa corrente do bem”, finaliza Bianchessi.

Serviço:

Feijoada Beneficente Pontal

PIX: entremaosepataspontal@gmail.com , comprovante para o WhatsApp (41) 99796-6697

Valor: R$ 59,90

Retirada: sábado, 01/11, a partir das 12h, no salão da Igreja Católica da Praça Central de Ipanema