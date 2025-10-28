De olho nas férias: Paraná ganha novos voos com rotas nacionais

O Paraná ganhou dois novos voos nacionais nesta segunda-feira (27/10). As novas rotas incluem voos diários de Foz do Iguaçu para Brasília, além de uma ligação direta de Curitiba ao Rio de Janeiro, ambos operados pela Latam. No domingo (26/10), a Azul também iniciou um novo trajeto entre Foz do Iguaçu e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O voo para Brasília parte diariamente do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, às 17h15, com tempo médio de viagem de duas horas. No sentido contrário, a aeronave decola da capital federal às 8h25. A rota é operada com aviões Airbus A320 e A321, que oferecem entre 174 e 216 lugares, incluindo a classe Premium Economy.

Segundo a Latam, a nova frequência amplia o acesso do Paraná à malha nacional e facilita conexões com destinos internacionais, já que Brasília funciona como um dos principais hubs da empresa.

A Azul, por sua vez, inaugurou uma nova ligação entre Foz do Iguaçu e São Paulo (Congonhas), com dois voos diários em cada direção. As operações são realizadas com aeronaves Embraer E2, configuradas para até 136 passageiros.

O objetivo da companhia é fortalecer a presença no aeroporto paulistano e atender à crescente demanda de viagens de lazer. Com a proximidade do verão e o aumento do fluxo turístico em direção às Cataratas do Iguaçu, a rota integra o plano de expansão da alta temporada 2025/2026, que prevê 3,6 mil voos extras em todo o país. Confira, abaixo, os horários dos voos:

Congonhas com destino a Foz do Iguaçu: saídas às 7h25 e às 12h05, de segunda a sexta; às 7h10 e às 12h05, aos sábados; e às 6h30 e às 11h25, aos domingos;

Foz do Iguaçu com destino a Congonhas: saídas às 9h55 e às 14h45, de segunda a sexta; às 9h50 e às 15h, aos sábados; e às 9h e às 13h55, aos domingos.

A capital paranaense também ganhou reforço na malha aérea. No Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a Latam passou a operar dois novos voos diários para o Rio de Janeiro (Galeão), com partidas às 5h10 e 9h35. No sentido inverso, os voos saem às 7h40 e 22h50.

A rota deve atender tanto passageiros a negócios quanto turistas, movimentando cerca de 4 mil viajantes por semana entre embarques e desembarques. Com o acréscimo das novas frequências, o aeroporto passa a oferecer nove voos diários para a capital fluminense, sendo quatro operados pela Gol, três pela Azul e dois pela Latam.

Paraná na rota do turismo nacional

O governador Ratinho Junior destacou que a ampliação das rotas fortalece o setor turístico e facilita o deslocamento de investidores e empresas para o Paraná. “Trabalhamos com a Latam e outras companhias para ampliar a malha aeroviária do Estado, o que é importante para a economia paranaense e para nossa integração com o restante do país”, afirmou.

Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos do Brasil e da América do Sul. Com a recente ampliação da pista do Aeroporto Internacional das Cataratas, homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a cidade passou a receber aeronaves maiores e está habilitada para operar rotas mais longas. Segundo o governo estadual, as melhorias estruturais devem aumentar o fluxo turístico e atrair novas operações.

Novo voo internacional em breve

Ratinho Junior também adiantou que o Paraná deve ganhar, em breve, mais uma conexão internacional com destino à Europa. Atualmente, o estado conta com sete rotas diretas para o exterior. Do Aeroporto Internacional Afonso Pena partem voos para Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) — com duas frequências —, Lima (Peru), Assunção (Paraguai) e Montevidéu (Uruguai).

Já Foz do Iguaçu opera voos diretos para Santiago. A nova operação, que deve partir de Curitiba, deve ser anunciada oficialmente em novembro.

