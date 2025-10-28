Mini ponto de ônibus em Fazenda Rio Grande intriga moradores! Gambiarra?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ponto de ônibus instalado no bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, chamou a atenção dos moradores e viralizou nas redes sociais no início desta semana. O motivo foi o tamanho do abrigo: a estrutura tinha apenas 1,30 metro de altura, o que tornou impossível para a maioria das pessoas ficar em pé dentro do ponto.

O vídeo publicado pelo ex-vereador Luiz Tardiolle Neto, que flagrou a situação, já ultrapassa 60 mil visualizações e continua rendendo comentários. Nas redes, o episódio virou motivo de piada. Entre as brincadeiras, um internauta apelidou o abrigo de “ponto da Xuxa – só para baixinhos”.

Que história é essa, prefeitura?

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande afirmou que o abrigo mostrado no vídeo não foi instalado pelo município daquela forma. Segundo a administração, o ponto havia sido danificado e um morador da região decidiu reinstalar a estrutura por conta própria, sem autorização e sem as condições adequadas. Por isso, a cobertura acabou ficando baixa e desalinhada.

A prefeitura esclareceu ainda que o abrigo em questão foi cedido pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), responsável pelo sistema metropolitano de transporte, mas a forma como ele aparece no vídeo não segue o padrão de instalação adotado no município.

E aí, AMEP?

A Amep também respondeu à reportagem e confirmou que fornece os abrigos de ponto de ônibus para as cidades, mas reforçou que não realiza instalação nem manutenção das estruturas. Segundo a autarquia, essa responsabilidade é exclusivamente das prefeituras, conforme acordo estabelecido com os municípios.

No entanto, tanto a Amep quanto a prefeitura afirmam que a estrutura mostrada no vídeo não corresponde ao padrão utilizado oficialmente no transporte metropolitano.

Após tanta polêmica, o reparo foi feito

Após a repercussão, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande informou que enviou uma equipe ao local na segunda-feira (27/10) para realizar o reparo. A estrutura foi recolocada corretamente e passou por manutenção para atender ao padrão de altura e segurança exigido.

