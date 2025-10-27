Novo projeto urbano em Curitiba vai modernizar duas importantes avenidas. Veja detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prefeitura de Curitiba divulgou, na manhã desta segunda-feira (27/10), uma simulação mostrando como ficarão as novas avenidas Sete de Setembro e Presidente Affonso Camargo, na região do bairro Cristo Rei, após as intervenções previstas no projeto do BRT Leste/Oeste. As novas estações-tubo que serão construídas incluem Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária.

Além das estações modernizadas, a simulação em 3D ilustra as melhorias urbanas planejadas para beneficiar todos os modais de transporte. O projeto prevê a construção de um novo pavimento em concreto exclusivo para ônibus biarticulados, juntamente com a ampliação da calçada na Praça Eufrásio Correia, a instalação de ciclovias e a reorganização da sinalização viária.

Também estão contempladas a requalificação das vias lentas, melhorias no sistema de drenagem, implantação de paisagismo e modernização da iluminação pública. Confira, abaixo, como ficará:

Um dos destaques da animação é a estação-tubo Eufrásio Correia, um ponto estratégico que conecta os eixos de transporte Norte-Sul e Leste-Oeste de Curitiba. A previsão é de ampliação da estação, com duplicação da capacidade e reposicionamento da estrutura, garantindo mais conforto e funcionalidade para os usuários.

A canaleta em frente à estação Mariano Torres também será ampliada, com o objetivo de melhorar o desempenho dos ônibus biarticulados e reduzir o tempo de viagem. A simulação em 3D foi desenvolvida pela Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (Utag), responsável pela coordenação dos projetos estruturantes com financiamento internacional.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

Obras

As intervenções do Lote 2.3 do Projeto BRT Leste/Oeste tiveram início em setembro, começando pela Avenida Presidente Affonso Camargo, no trecho entre a Avenida Mariano Torres e a Rua Zeila Moura dos Santos, próximo ao Viaduto do Capanema. Nessa área, está sendo implantado o novo pavimento da canaleta para ônibus, o que exige desvios temporários das linhas biarticuladas.

Um pequeno trecho da Avenida Sete de Setembro, com cerca de 100 metros entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Lourenço Pinto, também começou a receber obras. As demais intervenções na Sete de Setembro estão previstas apenas para 2026. O Lote 2.3 tem valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução estimado em 15 meses.

O projeto conta com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões, além de contrapartida municipal de US$ 18,75 milhões. Ao todo, serão requalificados 20 quilômetros de infraestrutura para ônibus, incluindo a reforma de 34 estações-tubo.

Além das estações, cinco terminais serão reformados, entre eles os do Capão da Imbuia e do Campina do Siqueira, que receberão novos equipamentos. A modernização do sistema também prepara Curitiba para a integração de ônibus elétricos em seus principais corredores de transporte, reforçando o compromisso da cidade com mobilidade urbana sustentável e mais eficiente.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉