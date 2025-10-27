Paraná terá voo direto para Europa, anuncia governador

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou que o estado ganhará um voo internacional direto para a Europa. O destino ainda não foi divulgado, mas segundo o governo, a informação se tornará pública ainda em novembro.

“Nós estamos vivendo um bom momento do turismo do Paraná”, afirmou o governador durante o anuncio.

Até o momento, o Paraná conta com sete voos diretos para o exterior. Para quem embarca no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), os destinos disponíveis são: Buenos Aires, na Argentina, dois voos para Santiago, no Chile, Lima, no Peru, Assunção, no Paraguai, e Montevidéu, no Uruguai. Em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, é também possível embarcar para Santiago.

Dados do painel Chegadas Internacionais, da Embratur, mostram que, em setembro, 62.087 visitantes estrangeiros foram registrados nas alfândegas paranaenses. O número representa um aumento de 16% com relação ao mesmo mês do ano passado, quando 53.403 estrangeiros entraram no Estado.

De acordo com o Estado, juntos, os dois aeroportos contabilizaram mais de 714 mil passageiros apenas em setembro deste ano. O número representa aumento de 8,3% em relação ao mesmo mês de 2024, que fechou com 659 mil passageiros. Os dados foram divulgados pela Motiva, concessionária que administra ambos os terminais no Estado.