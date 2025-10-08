Falta de luz em Curitiba: Copel informa bairros que serão atingidos

Centenas de moradores de Curitiba devem se preparar para a interrupção no fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (09/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado em diferentes bairros e horários.
A falta de luz vai afetar um total de 483 unidades consumidoras. As interrupções são necessárias para a execução de manutenção, melhorias e ampliações na rede elétrica da capital. Para que você possa se programar, confira a seguir a tabela detalhada com os bairros, as ruas e o número de unidades consumidoras que ficarão sem energia.
Desligamento de energia em Curitiba – quinta-feira (09/10/2025)
|Bairro
|Ruas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|São Braz
|R JOAO PARIZE, R JOSE RISSETO, R POETA CESAR BOND
|09:00 até 13:00
|71
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Cajuru
|R DO SOL, R MERCURIO, R SANT ANA DO ITARARE
|09:15 até 13:15
|143
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Boqueirão / Hauer
|R BOM JESUS DE IGUAPE, R CARLOS DE LAET, R DR BLEY ZORNIG, R NS DA PAZ
|16:15 até 20:15
|86
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Pinheirinho
|R JOAQUIM SIMOES, R VALENTIN NICHELE
|13:15 até 17:15
|26
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Campo de Santana
|R ADOLPHO BERTOLDI, R ARETUZA MACHADO DE ANDRADE, R DAVENIR MARQUES VIANA, R MINERO BITTENCOURT
|13:15 até 18:15
|157
|Melhorias e/ou ampliações de rede
A Copel orienta os moradores a desligarem a chave geral (disjuntor) de suas residências e a tirarem os aparelhos elétricos da tomada antes do início da interrupção para evitar danos causados por uma eventual oscilação no retorno da energia.