Falta de luz em Curitiba: Copel informa bairros que serão atingidos

Centenas de moradores de Curitiba devem se preparar para a interrupção no fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (09/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado em diferentes bairros e horários.

A falta de luz vai afetar um total de 483 unidades consumidoras. As interrupções são necessárias para a execução de manutenção, melhorias e ampliações na rede elétrica da capital. Para que você possa se programar, confira a seguir a tabela detalhada com os bairros, as ruas e o número de unidades consumidoras que ficarão sem energia.

Desligamento de energia em Curitiba – quinta-feira (09/10/2025)

Bairro Ruas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo São Braz R JOAO PARIZE, R JOSE RISSETO, R POETA CESAR BOND 09:00 até 13:00 71 Manutenção em rede e/ou equipamento Cajuru R DO SOL, R MERCURIO, R SANT ANA DO ITARARE 09:15 até 13:15 143 Melhorias e/ou ampliações de rede Boqueirão / Hauer R BOM JESUS DE IGUAPE, R CARLOS DE LAET, R DR BLEY ZORNIG, R NS DA PAZ 16:15 até 20:15 86 Melhorias e/ou ampliações de rede Pinheirinho R JOAQUIM SIMOES, R VALENTIN NICHELE 13:15 até 17:15 26 Melhorias e/ou ampliações de rede Campo de Santana R ADOLPHO BERTOLDI, R ARETUZA MACHADO DE ANDRADE, R DAVENIR MARQUES VIANA, R MINERO BITTENCOURT 13:15 até 18:15 157 Melhorias e/ou ampliações de rede

A Copel orienta os moradores a desligarem a chave geral (disjuntor) de suas residências e a tirarem os aparelhos elétricos da tomada antes do início da interrupção para evitar danos causados por uma eventual oscilação no retorno da energia.