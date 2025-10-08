Serviço

Falta de luz em Curitiba: Copel informa bairros que serão atingidos

Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 08/10/25 14h45
Vai faltar luz em vários bairros de Curitiba nesta quinta-feira (09). Veja em quais! Foto: Deposit Photos

Centenas de moradores de Curitiba devem se preparar para a interrupção no fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (09/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado em diferentes bairros e horários.

A falta de luz vai afetar um total de 483 unidades consumidoras. As interrupções são necessárias para a execução de manutenção, melhorias e ampliações na rede elétrica da capital. Para que você possa se programar, confira a seguir a tabela detalhada com os bairros, as ruas e o número de unidades consumidoras que ficarão sem energia.

Desligamento de energia em Curitiba – quinta-feira (09/10/2025)

BairroRuas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
São BrazR JOAO PARIZE, R JOSE RISSETO, R POETA CESAR BOND09:00 até 13:0071Manutenção em rede e/ou equipamento
CajuruR DO SOL, R MERCURIO, R SANT ANA DO ITARARE09:15 até 13:15143Melhorias e/ou ampliações de rede
Boqueirão / HauerR BOM JESUS DE IGUAPE, R CARLOS DE LAET, R DR BLEY ZORNIG, R NS DA PAZ16:15 até 20:1586Melhorias e/ou ampliações de rede
PinheirinhoR JOAQUIM SIMOES, R VALENTIN NICHELE13:15 até 17:1526Melhorias e/ou ampliações de rede
Campo de SantanaR ADOLPHO BERTOLDI, R ARETUZA MACHADO DE ANDRADE, R DAVENIR MARQUES VIANA, R MINERO BITTENCOURT13:15 até 18:15157Melhorias e/ou ampliações de rede

A Copel orienta os moradores a desligarem a chave geral (disjuntor) de suas residências e a tirarem os aparelhos elétricos da tomada antes do início da interrupção para evitar danos causados por uma eventual oscilação no retorno da energia.

